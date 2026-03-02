洪欣戶外商演 背心短裙抗寒風 網友感嘆「錢難賺」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
洪欣穿低胸背心加短裙在戶外商演。(取材自微博)
洪欣穿低胸背心加短裙在戶外商演。(取材自微博)

55歲香港女星洪欣與小10歲大陸男星張丹峰結婚10多年，一度鬧出婚變，走過風波後，多次被拍到一同出遊，重組家庭情感紐帶。不過，春節期間，洪欣被拍到在福建商演，寒風中只穿了低胸背心搭配短裙，展現好身材的同時，也引起網友感嘆「錢不好賺」。

香港01報導，近日洪欣與陶大宇一同現身福建福清市，在某高級住宅項目進行商演活動，有網友在社交平台分享了有關片段，從影片中可見，當日在攝氏10度左右氣溫之下，洪欣只穿了吊帶絲絨低胸背心，搭配黑白花紋短裙，對比台下民眾和工作人員穿著厚實的大衣或羽絨外套，洪欣的穿著顯得相當單薄。

在台上獻唱時，洪欣雖然面露微笑，但表情藏不住的僵硬，且不時以雙手抱胸，網友猜測應該是天氣太冷了。有人大讚她敬業精神可嘉，但亦為她感到心疼，甚至感嘆「錢不好賺」。

據報導，洪欣年輕時顏值極高，五官精緻加上驕人身材，甚至傳出連「大美人」李嘉欣都曾和她而爭風吃醋。近年她雖已淡出螢光幕，但仍不時都會更新社交平台，分享近況，偶爾也會接一些品牌或商演活動，保持人氣。

