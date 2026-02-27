春節檔口碑黑馬 小製作港片「夜王」逆襲 豆瓣最高開分

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
黃子華(左)、鄭秀文主演的「夜王」，憑藉觀眾口碑闖出一條路。(取材自微博)
在甫結束的2026年春節檔，一部小眾港片帶來了不小驚喜。港星由黃子華、鄭秀文主演的「夜王」，憑藉觀眾口口相傳，闖出一條逆襲之路，被多家媒體和影評人稱為「高分口碑黑馬」。該片豆瓣開分高達7.8分，勝過票房前三名「飛馳人生3」、「驚蟄無聲」、「鏢人：風起大漠」，一舉登頂春節檔新片口碑榜。

揚子晚報報導，其實，「夜王」春節檔起初並不被看好。影片於2月20日僅在廣東、廣西兩地「限定上映」，作為一部純粹的粵語喜劇，片方最初的策略是「原汁原味，留給懂的人」。但隨著兩廣觀眾的先行口碑發酵，「很多年沒有如此爆笑的港片」、「純粹的喜劇太讓人輕鬆」等評價迅速在社交網路傳播，引發其他地區觀眾的「求上映」呼聲。

於是，發行方迅速調整策略。2月22日起，影片擴映至上海、江蘇等地，並於2月23日正式啟動全國上映。這種「階梯式」上映的策略，雖然在初期導致排片僅為3.7%，且多為早場或深夜場，但也足見市場對其潛力的試探與期待。

報導說，截至2月24日午間，該片在豆瓣吸引了近3萬觀眾打分，其中超過26%的觀眾送上五星，約44%的觀眾打出四星，最終拿下7.8分的春節檔最高開分。

「夜王」憑什麼逆襲？很多觀眾認為，影片勝在「人情味」。故事以2012年香港尖東一家老牌夜總會為背景，講述黃子華飾演的經理「歡哥」與鄭秀文飾演的前妻兼新上司「V姐」，在面臨資本收購時，攜手一眾小人物守護陣地的故事。

該片由口碑佳作「毒舌律師」原班底打造，延續細膩的敘事風格與對香港底層煙火氣的精準捕捉。演員陣容方面，黃子華與鄭秀文時隔11年以雙主演身分再度攜手，兩人默契十足的對手戲碰撞出密集火花。此外，影片的群像塑造同樣亮眼，夜場歌手、服務生、保安等角色鮮活立體，共同勾勒出一幅充滿江湖氣的市井圖景。

有影迷表示，「夜王」延續了「還是覺得你最好」、「毒舌律師」的「小製作大收益」模式，不依賴大場面和特效，純粹靠題材、故事和演技取勝，這不僅為港片闖出了一條新路，也證明了在工業流水線大片之外，觀眾依然需要這種能講好本土故事、充滿煙火氣的作品。

