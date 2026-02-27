相知相惜近40年 劉嘉玲揭婚姻真相：和梁朝偉關係像「放風箏」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲談起和梁朝偉夫妻相處之道，有一套獨到的「風箏理論」。（取材自微博）
在演藝圈這座五光十色的名利場中，劉嘉玲梁朝偉的愛情長跑近40年，始終是眾人關注的焦點。劉嘉玲日前在許多節目中也深談她與梁朝偉從戀人到夫妻、甚至成為其經紀人的相處細節，揭開這對影帝影后銀幕下的生活真相。

噓！星聞報導，談起夫妻相處之道，劉嘉玲有一套獨到的「風箏理論」。她認為兩個人相處必須保有適度的距離感，「最好的關係就像風箏一樣，放一下、收一下。你可以讓他放得很遠，但他又走不掉。」

這種尺度的拿捏，源於劉嘉玲內心的強大與獨立。她感性表示，作為女性，必須有足夠的心理準備：「你真心想跟我共度一輩子，我非常樂意；但若緣分盡了，我也要有能力一個人好好過日子。」這種「既依賴又獨立」的底氣，或許正是這段感情能細水長流的基石。

在大眾眼中內向憂鬱的梁朝偉，私下其實也有浪漫的一面。劉嘉玲回憶，有一年梁朝偉在越南拍戲，突然無預警回家按門鈴，手裡拿著攝像機紀錄她驚訝的神情；有時甚至會為了幫她過生日，特地從外地飛回來幾小時，讓她倍感貼心。

有趣的是，劉嘉玲現在兼任梁朝偉的經紀人，兩人關係更為緊密。好友吳君如打趣問起「薪水」與禮物，劉嘉玲笑說，雖然不能透露價錢，但發現梁朝偉送的禮物「愈來愈貴了」，這讓她感覺到對方確實把她放在心裡面。

然而，婚姻並非全是浪漫。劉嘉玲在「我們來了」中也曾吐槽梁朝偉的「不管事」。家裡裝修時，梁朝偉會拎個小箱子直接走人，直到全部弄完、擺設放好才回來。

對於梁朝偉在社交場合的「冷酷」，劉嘉玲也早已習以為常。她模仿梁朝偉在婚禮上被敬酒時，冷冷地回一句「我幹嘛要跟你喝酒」，讓全場大笑。儘管如此，劉嘉玲深知梁朝偉的付出，「他忍受我很多，我也忍受他很多。」兩人在工作中更是靈魂伴侶，梁朝偉入戲、出戲的細微變化，只有劉嘉玲能一眼看穿。

對劉嘉玲而言，愛的定義其實很簡單：「你喝了酒之後，還是會兩眼發光地看著我，講一大堆浪漫故事也好、廢話也好，而對方也願意聽。」

梁朝偉 劉嘉玲 越南

