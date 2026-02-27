時隔30年重拍警匪劇…「除惡」導演：只想深挖人性深處複雜與真實

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
「除惡」由任素汐(見圖)、王驍等人主演。(取材自微博)
「除惡」由任素汐(見圖)、王驍等人主演。(取材自微博)

作為導演滕華濤時隔30年重回警匪題材的作品，根據雷米小說「老男孩」改編的人性罪案劇「除惡」正在熱播。這部由任素汐、王驍領銜主演的劇集，將故事置於小鎮的熟人社會中，以一樁緝毒謎案為引，拋開了強懸疑、強反轉的創作套路，轉而用大量筆墨刻畫普通人在命運洪流中的掙扎與選擇，深挖人性深處的雜雜與真實，播出後獲得觀眾熱議。

新京報報導，滕華濤表示，這部劇從一開始就想做一個關於人的故事。警匪題材只是載體，展現人性、描繪一個男性一步步走向毀滅的過程，才是創作的核心。

「除惡」將故事背景設定在了暖海鎮，一個小地方，典型的熟人社會。滕華濤說，「我特別想做一個熟人局的犯罪劇。暖海鎮裡的人互相都有關聯，在這樣的社會里發生犯罪事件，能把人性很多東西都展現出來」。

劇中老舊的住宅、狹窄的街道、充滿煙火氣的餐廳與酒店，這些貼地化的小鎮生活場景，在滕華濤看來，都是為人物服務的，先立住了人物，再讓劇情跟著人物走。「我們想做的是關於一個人怎麼一步步走向深淵的故事，所以需要去展現每個人生活的場景、生活的困境」。這些看似平淡瑣碎的日常，其實都是人物做出後續選擇的原因。

滕華濤向來擅長挖掘人性的複雜面。近兩年，他的創作興趣發生了轉向，從此前的關注家庭情感關係，聚焦女性走向毀滅的過程（如「蝸居」中的郭海藻），轉變為更願意書寫男性在命運中的掙扎與滑落。

「除惡」中的程懇，以及之前「城中之城」的趙輝都是這一創作思路轉變的體現。而這也是滕華濤接下「除惡」這個項目的重要原因，「這部作品剛好契合了我當下的創作思路。我最近偏愛拍這類故事：一個普通人、一個男性，一步步走向深淵。『除惡』從創作最開始，我就是想講程懇這個人物走向毀滅的過程」。

劇中，任素汐、王驍、蔡文靜、李澤鋒、葉祖新等演員用細膩且真實的表演，讓每個角色都鮮活起來，彷彿他們就是真實存在於暖海鎮的人。滕華濤表示，觀眾對「除惡」一眾角色的認可，99%都歸功於選角。而他的選角邏輯始終如一：找與角色高度契合的演員，讓演員成為角色本身。

作為涉毒題材的劇集，「除惡」也面臨著尺度平衡的問題。滕華濤的解決方式是回歸創作本身。「我們從一開始就不是想做獵奇的犯罪片，只是想講一個普通父親滑向深淵的人性故事，我們的焦點在人，而不是在犯罪本身」。從1996年的「危情時刻」，到如今的「除惡」，滕華濤時隔30年重回警匪題材賽道，創作方向發生了變化，但對人性的挖掘與探討，始終是他創作的核心。

「除惡」由任素汐、王驍(見圖)等人主演。(取材自微博)
「除惡」由任素汐、王驍(見圖)等人主演。(取材自微博)

