聞起來就很有挑戰…伊能靜喝北京豆汁 瞬間皺眉變臉

能靜品嘗北京豆汁，真實反應全寫在臉上。（取材自小紅書）

台灣女星伊能靜 樂於透過社群平台分享生活點滴，近日她在小紅書 上傳一段試吃影片，挑戰北京經典飲品「豆汁」，真實反應笑翻大批網友。

影片中，伊能靜先親切向粉絲打招呼，透露自己剛完成春晚相關工作，趁著行程空檔安排一場特別的美食體驗。鏡頭一轉，桌上擺滿各式老北京特色小吃與主食，她興奮介紹整桌都是道地傳統點心，氣氛輕鬆愉快。

不少網友建議她先從焦圈開始，並強調最正宗的吃法就是搭配豆汁一起品嘗。當豆汁端上桌時，伊能靜還沒入口就忍不住直呼味道「聞起來就很有挑戰」，神情開始出現微妙變化。她鼓起勇氣淺嘗一口後，瞬間皺眉變臉，坦言那股酸味讓她措手不及。

伊能靜當場發出「靈魂拷問」：「怎麼是酸的？而且不是像優酪乳那種酸，我有點不太行，抱歉。」真實又不做作的反應全被鏡頭捕捉，讓網友笑稱「表情管理完全失守」、「這才是真正的誠實開箱」。

此外，57歲伊能靜堪稱凍齡代表，但其實付出不小代價，日前她分享曾有半年嘗試生酮飲食，體重雖成功掉到43公斤，臉卻垮了，嚇得趕緊停止。

在那半年的生酮飲食中，伊能靜每天空腹喝油，戒斷碳水，隔三天只吃少量紅薯，同時做尿液檢測監測。只是瘦歸瘦，面部膠原蛋白消失，氣色變得差，臉都垮掉，身體虛弱無力，坦言戒碳水不是最好的方法，戒糖才是。