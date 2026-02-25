戲說從頭／「好好」撐起7口之家 梅婷、田雨共譜煙火日常

「好好的時光」由演技派梅婷(左)、田雨主演。(取材自微博)

由戲骨梅婷、田雨搭配一眾年輕演員主演的70年代家庭劇「好好的時光」日前開播，該劇以重組家庭為敘事核心，描繪一個七口之家從衝突不斷到彼此依靠的成長歷程。

新快報報導，「好好的時光」講述帶著二兒一女的機械廠工人莊先進（田雨飾演），與帶著一兒一女的歌舞團演員蘇小曼（梅婷飾演），組成重組家庭後，兩個破碎的家庭擠進同一屋簷下，從最初的雞飛狗跳，到在時代「下崗」潮、「下海」熱的衝擊下相互扶持，最終用親情化解了命運。

劇中，內心柔軟的蘇小曼與直球追愛的莊先進相遇，在嬉笑相伴的背後，是成年人間細膩的情感共鳴。莊先進的真誠守護，讓蘇小曼感受到久違的踏實與依靠，兩人在相伴中彼此溫暖，在相守中共 同成長，這分藏在柴米油鹽裡的愛情，不疾不徐，溫暖綿長，正是千萬普通家庭的真實寫照。

除了細膩的情感描摹，劇集還融入時代活力，陳昊宇、李雪琴、劉奕鐵、周澄奧、蘇小玎、張月等青年演員飾演的年輕一輩，在時代浪潮中的成長與蛻變，成為劇集的另一亮點。

其中，李雪琴飾演的葉愛花是機械廠裡的東北大妞，也是莊先進的徒弟，更是劇中的搞笑擔當。她是家屬院的「顯眼包」和「開心果」，為劇集增添了輕喜劇元素和氣息。

「好好的時光」開播首日收視率3.655%，穩居全國衛視同時段第一；酷雲實時收視峰值達2.4570%，超越同期央八「純真年代的愛情」，被業界稱為「近年罕見開門紅」。