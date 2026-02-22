我的頻道

澳門豪賭7天輸10億？黃曉明親揭真實內幕

記者陳穎／綜合報導
黃曉明一直深受影迷歡迎。(取材自微博)
黃曉明一直深受影迷歡迎。(取材自微博)

大陸男星黃曉明去年曾被網路謠傳在澳門豪賭七天、輸掉人民幣10.3億元（約1.5億美元），一度引發熱議。近日他在節目中親自還原事件始末，也藉機提醒大眾勿輕信假消息。

在最新播出的節目「宇宙閃爍請注意」中，黃曉明與其他班底玩「吹牛遊戲」，每人分享一則真假難辨的故事讓大家猜測，他語出驚人表示：「我在澳門輸了十幾個億。」話一出口，現場眾人立刻笑喊「假的、假的」，他隨後也揭曉答案：「對，確實是假的。」

談及當時風波，黃曉明指出，謠言的源頭與AI生成內容有關。他表示，現在不少AI可以快速拼湊出一篇看似完整的新聞，「這一聽就是假新聞，但居然有很多人相信了。」他坦言相當無奈，也希望透過節目提醒網友，在科技發達的時代更要理性判斷資訊來源。

當時除了黃曉明，連周杰倫也遭影射欠下巨額賭債。事後查明，有網友為博取流量，要求AI以聳動標題生成負面新聞，最終因「嚴重擾亂公共秩序」被警方拘留八天。

風波爆發當下，黃曉明也曾幽默回應網友提問：「聽說你賭輸十個億？」他笑答：「歡樂豆嗎？」以輕鬆態度化解傳聞，順帶曬出自己在福建拍戲的日常和定位，擺明了當時根本沒在澳門。

此外，黃曉明在該節目閒聊環節中，有嘉賓談及紅毯名場面時，他輕描淡寫拋出一句大實話：「見過真摔倒的，也見過為了博眼球假摔的」，直言這類操作是為博眼球、炒話題。他雖沒有指名道姓，兩大話題強勢登頂全網熱搜，累計閱讀量狂破8000萬。

他還在節目中還大讚王鶴棣「很棒，期待拿影帝的那一天」、「拿影帝記得請我吃飯」，王鶴棣則幽默回應「大吃特吃，哥」。

