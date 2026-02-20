戀情實錘？ 娜然、霍啟山遊義大利被拍 疑見過霍家大家長

有網友稱在義大利佛羅倫斯偶遇霍啟山與娜然並肩排隊參觀美術館。（取材自微博）

近日網友發布的一組在義大利 佛羅倫斯的偶遇照，讓「豪門戀情」猜測再次衝上熱搜。網友鏡頭下，霍家二公子霍啟山與女星娜然並肩排隊參觀美術館，不僅身著默契的同色系衣服，更被拍到疑與老三霍啟仁的妻子熱聊，氣氛融洽。由於時值大家長霍震霆在米蘭舉辦80歲壽宴沒幾天，此次佛羅倫斯之旅，被視作霍家春節 家族旅行的延續，網友猜測，娜然疑已見過霍震霆，成為「豪門準兒媳」傳聞再起。

據南方娛樂網報導，在網友發布的偶遇鏡頭下，霍啟山與演員娜然並肩排隊參觀美術館，霍啟山全程貼心幫娜然背包，儼然「護花使者」。同行的疑還有霍啟山的父親霍震霆、弟弟霍啟仁及其泰籍妻子，像是一場家族旅行。

這趟行程並非偶然。時間線往前推幾天，正是霍震霆在米蘭舉辦的80歲壽宴。此次佛羅倫斯之旅，被視作霍家春節家族旅行的延續。娜然不僅與霍啟山互動自然，更被拍到與霍啟仁的妻子熱聊，這種「融入家族」的畫面，疑已見過霍震霆大家長，瞬間點燃了外界關於「豪門準兒媳」的猜想。

兩人其實早有關聯。娜然19歲時便簽約香港 模特公司Model Genesis，而網傳霍啟山曾是該公司的股東，這意味著兩人的相識可能已超過十年。2024年也曾有外媒提及兩人在私人會所同框的傳聞。此次高調同遊，似乎將多年的低調交集擺上了檯面。而霍震霆的在場且未表異樣，與早年霍家因演員身分反對長子霍啟剛與章子怡交往的舊聞形成微妙對比，有網友認為，這或許意味著霍家對「非長子」配偶的選擇標準更為寬鬆。

娜然混血顏值、國際背景以及近年低調敬業的形象，與霍啟山近年展現的擇偶觀顯得匹配，年齡14歲的差距在閱歷襯托下並不顯突兀。然而，雙方至今未正式官宣，娜然工作室對外強調「專注角色」，霍啟山在公開場合也一貫避談私生活。此次義大利同遊，有網友認為顯然給這段緋聞戀情添加了實錘。