年初三吳謹言被偶遇 和洪堯「老夫老妻式」穿拖鞋吃披薩

娛樂新聞組／即時報導
大年初三，吳謹言與老公洪堯被偶遇，倆人點了披薩、小吃、飲品等一起吃。（視頻截圖）
大年初三，吳謹言與老公洪堯被偶遇，倆人點了披薩、小吃、飲品等一起吃。（視頻截圖）

前幾天被拍到在海南三亞一起衝浪的大陸女星吳謹言和丈夫洪堯，大年初三這天，再被網友拍到兩人疑現身海南三亞日月灣一起用餐，兩人身穿休閒裝、腳踩拖鞋，素顏現身餐廳吃披薩，打扮樸素，各自刷手機、低聲交談，被形容有著「老夫老妻式」的日常感。現場不見兩人的女兒和助理，疑似低調享受著二人世界，依舊恩愛。

吳謹言、洪堯夫婦前幾天被拍到現身機場，洪堯貼心地幫吳謹言拿行李，網友猜測兩人並未返回吳謹言的四川老家過年，而是選擇共同前往海南三亞度假，這是他們結婚並生下女兒後的首次公開露面，粉碎了先前網傳婚姻不穩傳聞。

網友此前在三亞拍到兩人在三亞玩衝浪的畫面，吳謹言穿著黑色緊身潛水服，長髮盤起，纖細身材和一年前孕前幾乎差不多，貼合身形的款式盡顯運動活力，身上不見贅肉；皮膚在臉上水珠的映照下，看來光滑細緻，吳謹言笑得見眉不見眼，玩得超級開心，看起來仍是少女感十足，一點也不像是當了媽媽的人。

洪堯看來並非衝浪新手，但並沒有擔任吳謹言的教練，兩人不時微笑並看著對方，被遇遇的網友形容給人的感覺就像是一對普通夫妻。

洪堯和吳謹言之前被拍到一起衝浪。（視頻截圖）
洪堯和吳謹言之前被拍到一起衝浪。（視頻截圖）

據網易報導，2月19日，大年初三，吳謹言與老公洪堯再被偶遇。從網友分享的照片來看，吳謹言當時正在和洪堯一起享用美食，倆人點了披薩、小吃、飲品等。吳謹言身穿灰紫色上衣，搭配淺藍色牛仔褲，墨鏡遮面，踩著拖鞋，打扮得十分樸素低調，未刻意營造大明星光鮮亮麗的外表。

從現身機場到被拍到一起衝浪，再到被偶遇一起用餐，這麼多天行程下來，網友都只偶遇到了吳謹言和洪堯，沒看到他們的女兒和助理，研判夫妻倆應該是出來過二人世界。

吳謹言身穿灰紫色上衣，搭配淺藍色牛仔褲，墨鏡遮面，踩著拖鞋，打扮得十分樸素低調，並沒有刻意營造大明星那種光鮮亮麗的外表。洪堯也是穿著拖鞋就出門，同樣是墨鏡遮面，夫妻倆似乎都不太想被網友認出來。吳謹言側身出鏡，整個人看起來非常瘦，簡直就是薄薄的一片，相比之下，洪堯看起來要健壯很多。

吳謹言和洪堯2024年官宣領證被曝出懷孕消息。2025年2月，吳謹言被曝生下女兒，之後被媒體拍到過和洪堯一起帶女兒現身醫院的畫面。從相識至今，吳謹言和洪堯其實已經經歷過了七年之癢，或許也正是因為陪伴彼此的時間已經足夠長了，所以倆人出門時才會表現得這麼平淡，有網友認為，兩人低調恩愛，證明倆人感情沒問題。

