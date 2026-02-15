王菲確認將第6度上春晚 這回獻唱「你我經歷的一刻」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
王菲此前在央視春晚獻唱。（取材自微博）
王菲此前在央視春晚獻唱。（取材自微博）

近日，有關巨星王菲是否六登央視春晚的猜測不斷，有網友發現，王菲專用化妝師IP已顯示在北京；還有網友近日深夜放上疑王菲參與春晚彩排路透。果不其然，據央視披露的「2026春節聯歡晚會」的節目單，王菲確認將上台獻唱「你我經歷的一刻」，春晚最新劇透，讓粉絲們嗨翻。

網友發布王菲參加央視春晚第五次彩排畫面。（取材自微博）
網友發布王菲參加央視春晚第五次彩排畫面。（取材自微博）

據中央廣播電視總台（央視）發布文稿，央視「2026年春節聯歡晚會」圓滿完成第五次彩排。據文中公布的部分演出，王菲將帶來的「你我經歷的一刻」，以澄澈空靈的歌聲道出百年長河裡人與人相遇相知的緣分和彼此照亮的暖意。

此外，還有李健演唱「人間共鳴」，任素汐、毛不易合唱歌曲「別來無恙」，美國歌手John Legend與法國歌手Helene Rolles聯袂獻上「致愛組曲」。此外，小品「奶奶的最愛」中，蔡明時隔30年與「機器人」續上前緣等。

央視的官宣確認了王菲六登央視春晚的猜測。據極目新聞報導，王菲往年常有「缺席聯排，最後時刻才確認」的登台風格。

王菲先前在央視春晚亮相的造型。（取材自微博）
王菲先前在央視春晚亮相的造型。（取材自微博）

從1998年到2025年，王菲五次登上春晚，演唱的歌曲都是刻在時代裡的經典，首首爆火。

1998年與那英演唱「相約九八」，開啟時代交響的啟蒙之聲；2010年獨唱「傳奇」，空靈嗓音驚艷回歸，「只是因為在人群中多看了你一眼」火遍全國；2012年與陳奕迅合唱「因為愛情」，溫柔唱腔感動了無數人；2018年，時隔20年再度與那英合作「歲月」，一句「雲很淡，風很清」道盡時光；2025年獻唱蛇年特別單曲「世界贈予我的」，創收視峰值，其表演一貫以空靈嗓音和先鋒造型成為收視焦點。

王菲 春節

