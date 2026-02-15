李連杰開直播連線 稱百萬分之一機會造就1個王寶強

李連杰（左）和吳京直播。（取材自極目新聞）

功夫巨星李連杰 近日在一場直播中與他口中的「兄弟」王寶強連線時感嘆，當年無數年輕人都因為電影「少林寺 」而去學武功，但可能百萬分之一的機會，才造就了一個王寶強，「這也是我在反思的，我沒做好什麼？我少做了什麼？」一起直播的吳京則透露，在電影「鏢人」拍攝過程中，他因為大膽「踢」了李連杰被大家調侃。

據極目新聞報導，中國電影最「能打」的三個人，李連杰、吳京、謝苗三位功夫高手於近日攜手開直播。身為中國功夫電影「大家長」的李連杰，在直播中分享了他與吳京合作春節 檔電影「鏢人」的幕後故事。

直播中，著名演員王寶強作為特別嘉賓與三位前輩進行了連線，再次重申自己當年就是因為看了李連杰的「少林寺」，才有了一個電影夢，最終逐夢成功。

李連杰親切地稱呼王寶強為「兄弟」，並感嘆表示，當年無數年輕人都因為電影「少林寺」而去學武功，但可能百萬分之一的機會，才造就了一個王寶強，他說：「這個機率太小了，很多人學完武術就沒地方用了，這也是我在反思的，我沒做好什麼？我少做了什麼？」

隨後，李連杰談及自己正在拍的短劇表示，類似「鏢人」這樣的大製作，對動作演員的要求非常高，不是人人都有機會拍。但是，動作短劇的門檻就相對較低，可以讓更多人有機會入行。他在刷短視頻時發現很多自己展示武功的民間高手，「我就想，怎麼能為他們搭建一個舞台，讓他們在短期內馬上有機會拍出來」。

李連杰認為，短劇的門檻相對較低，可以幫助一部分人極速實現夢想，他計畫推出多部動作短劇，並邀請吳京也來「試水」。

吳京也認可李連杰的觀點，並透露自己也會勸學生去拍短視頻，「今天我們的時代，無論你拍什麼，都是要給觀眾看的，給他們帶去娛樂，只不過有的是大屏幕，有的是小屏幕」。

吳京還大方透露，自己入行後經常模仿李連杰的動作姿態，特別提到李連杰在電影「精武英雄」中的一場經典動作戲，讓他一直念念不忘，以至於拍「鏢人」時，強烈要求李連杰復刻一次。最終，李連杰不僅答應了，還主動要求這回換吳京踢他。吳京開玩笑說，拍完這場戲後，大家調侃他：也就你打李連杰了。