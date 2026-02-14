我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「AI無法取代」31歲亞裔男出租流動廁所 年賺430萬美元

國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝

「兒子低分錄取」 閆學晶一句話幹掉中戲三大佬？ 再上熱搜

娛樂新聞組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國女演員閻學晶日前在直播中「哭窮」，稱兒子一家收入「就掙個幾十萬元，無法維持家庭運轉」言論，引發爭議。(視頻截圖)
中國女演員閻學晶日前在直播中「哭窮」，稱兒子一家收入「就掙個幾十萬元，無法維持家庭運轉」言論，引發爭議。(視頻截圖)

中國女演員閆學晶日前在直播中「哭窮」引發爭議，近日中央戲劇學院近日接連傳出高層主動投案消息，讓人聯想到閆學晶日前曾提到兒子「透過新疆班低分錄取中戲」，「閆學晶一句話幹掉一大片？」讓她再度上了熱搜。

繼院長郝戎、前表演系主任陳剛之後，表演系主任王鑫亦主動向紀檢監察部門投案。短短兩個月內三名重要管理層人員相繼投案，使這所中國頂尖藝術學府再度站上風口浪尖。

綜合媒體報導，輿論場中，一段與演員閆學晶有關的舊直播片段被重新翻出。此前閆學晶在直播中談及兒子升學經歷時，曾提到「透過新疆班低分錄取中戲」等說法。相關言論迅速引發外界質疑，中央戲劇學院隨後透過官方渠道回應，表示2012年並未設立所謂「新疆班」，並強調涉事學生系以北京生源身分正常錄取。

然而，隨著陳剛、王鑫相繼投案，這段舊言論再度被放大檢視。不少網友將兩者時間線加以交叉分析，質疑招生程序存在漏洞，甚至延伸猜測涉及錄取公平問題。相關話題迅速登上熱搜，討論熱度持續升溫。

值得注意的是，目前紀檢部門尚未公布三人投案的具體事由，也未有官方信息顯示與藝人子女錄取存在直接關聯，部分網路討論卻已出現擴散趨勢，將矛頭指向其他畢業於中戲的知名藝人，包括章子怡、孫紅雷、劉燁、梅婷、易烊千璽、胡先煦等人均被提及，引發「是否走後門」的無端揣測。

世報陪您半世紀

新疆 升學 章子怡

上一則

吳建豪新歌復古車吸睛 要跟周杰倫拚了

延伸閱讀

中國文藝反腐 中央戲劇學院連4任表演系主任落馬

中國文藝反腐 中央戲劇學院連4任表演系主任落馬
易烊千璽捲入「驚蟄無聲」排片風波 粉絲為他維權

易烊千璽捲入「驚蟄無聲」排片風波 粉絲為他維權
1個人+1部手機 上海女大生直播賣微瑕行李箱 月銷20萬

1個人+1部手機 上海女大生直播賣微瑕行李箱 月銷20萬
瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返