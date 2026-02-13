易烊千璽捲入「驚蟄無聲」排片風波 粉絲為他維權

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
易烊千璽主演的「驚蟄無聲」預售票房不如預期。（取材自微博）
易烊千璽主演的「驚蟄無聲」預售票房不如預期。（取材自微博）

中國春節檔電影預售如火如荼，但易烊千璽主演的「驚蟄無聲」卻陷入排片風波，有影院控訴「驚蟄無聲」發行方干預排片、逼影院站對，引發網友高喊抵制。為了捍衛自家偶像，易烊千璽的粉絲灌爆「驚蟄無聲」帳號評論區，要求片方盡快處理網路負面輿論，不要影響到易烊千璽。

綜合媒體報導，今年春節檔電影預售熱度低於預期，由張藝謀導演，易烊千璽、朱一龍主演的「驚蟄無聲」在預售階段並沒有出現流量輾壓優勢，雖預售暫排第二，卻遠遜於沈騰、尹正主演的「飛馳人生3」。在此情形下，片方似乎急了，出現了各種操作，遭到多家影院控訴。

率先反抗的是山西影院群，群內聚集了390名院線負責人，其中一人發布了長篇控訴，指出「驚蟄無聲」發行方違規干預市場，不滿23%的排片，強制要求占比要更多，擾亂市場秩序；另外，發行方非法斷供售票機及售票接口甚至以停止密鑰供給威脅提高排片。

群內多名同行看到控訴後紛紛響應，並分享自身遭遇。有院線負責人稱他們影院因為去年的「封神」大年初一排片未達到發行方要求被停了一年密鑰，今年仍然沒有解封。

主演「驚蟄無聲」的易烊千璽間接捲入風波，但這場風暴儼然是一場骨牌效應。網易號「萌神木木」分析，易烊千璽日前發布的「驚蟄無聲」宣傳動態，提及了之前和張藝謀合作拍攝的電影「滿江紅」，被質疑催票房；除此之外，這兩部電影一個被質疑干擾排片，一個被質疑票房注水。

而易烊千璽2022年主演的春節檔電影「奇蹟·笨小孩」被翻出當時也有排片爭議；2025年他主演的「狂野時代」則陷入票房注水爭議。

「萌神木木」分析，易烊千璽已然成為資本捧出來的明星，幽靈場注水、逼影院站隊，帶來的一系列高排片、高票房，都可以轉化為名氣與金錢，給易烊千璽塑上金身。

然而易烊千璽的粉絲們持續為偶像而戰，他們要求片方盡快處理網路負面輿論，不要影響到易烊千璽，同時認為易烊千璽遭到了某些人的針對，被下了黑稿。

由張藝謀（左三）導演、易烊千璽（左四）主演的「驚蟄無聲」是一部國安題材電影。（取...
由張藝謀（左三）導演、易烊千璽（左四）主演的「驚蟄無聲」是一部國安題材電影。（取材自微博）

