從「太平年」到「生命樹」 50歲梅婷演「虎媽」再翻紅

快訊

娛樂新聞組／即時報導
梅婷飾演的俞大娘子、張勤勤。（取材自澎湃新聞）
女星演媽媽通常被視為演藝生涯「由偶像派走向實力派」，但若演技不佳，翻車就在一瞬間，不少女星不願輕易嘗 試。不過在近日的「太平年」和「生命樹」電視劇裡，不論是五代十國亂局中權傾一方的俞大娘子，還是扎根高原、面容粗糲的援藏醫師張勤勤，諸多評價認為，50歲大陸女演員梅婷展現了作為「大青衣」的表演功力，拆解並重構了刻刻板的「母親」的角色，有網友點讚梅婷走出舒適圈，在虎媽賽道擁有自己的一片天。

據澎湃新聞評論指出，在歷史大劇「太平年」中，梅婷飾演的俞大娘子是一個極具現代意識的「女梟雄」。俞大娘子在處理家族叛徒時，眼神中那種睥睨眾生的冷漠與轉身面對兒子時瞬間流露的複雜期許，被梅婷拿捏得絲絲入扣。梅婷演出了這位女性政治家的孤獨感，她首先是一方霸主，其次才是一個母親，兩個身分之間的拉扯，被梅婷 演繹出了罕見的歷史主體感。

「太平年」劇照。（取材自微博）
如果說俞大娘子是「雲端之上」的鷹，那麼「生命樹」中的張勤勤則是「泥土之中」的根。梅婷飾演的是一位援藏醫師，也是女主角白菊的養母。行醫時，她是果敢堅毅的院長，即使醫務人員緊缺，也從不言辛苦；在家中，她是溫柔體貼的唯一大家長，帶著四個兒女對抗著高原的艱苦環境，即便兒女不完美或犯錯，她也會維護接納和默默支持。這兩個角色跨越地域，相隔古今，內核卻是統一的，她們都是擁有獨立人格、擁有強大精神世界的女性。

在「生命樹」中，梅婷飾演張勤勤。（取材自微博）
近年來，「中年女演員的困境」成為了行業內老生常談的話題。許多曾在年輕時艷壓群芳的女星，步入中年後便陷入了無戲可拍或只能在偶像劇中給流量明星演婆婆的尷尬境地。但梅婷似乎從未在這個困局中真正停留過。

梅婷曾在訪談中坦言自己是個「感性至上」的人，在職業選擇上卻展現出了理性與清醒，她從不避諱眼角的細紋和皮膚的紋理，她那雙標誌性的黑眼圈，這些歲月痕跡反而成了她的演技加分項。她明白，在這個年紀，拚膠原蛋白是徒勞的，拚的是對生活的理解，是對角色靈魂的把控。

在澎湃新聞此前的專訪中，將梅婷稱為「狠人」。這個「狠」不僅是指她敢於接演反派，更是指她敢於對自己「下狠手」。為了角色，她可以增肥、可以扮醜、可以去體驗極致的生理痛苦，這讓她在與年輕演員的交鋒中占據了上風。梅婷證明了中年女演員的價值，不在於番位，而在於「不可替代性」。而她也因此獲得了演員最大的自由——不再被「美」所綁架，不再被「母親」的標籤所定義。

