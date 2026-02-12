微博之夜明星送禮 辛芷蕾獲讚最貼心 張凌赫小氣被罵翻

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
辛芷蕾在微博之夜送出春節往返機票好禮。(取材自微博)
一年一度的微博之夜雖然已經落幕，但相關話題依舊在網上沸騰。其中，明星互贈禮物環節，每年都能引發網友關注。今年，又有哪些明星上了紅榜和黑榜呢？

紅榜方面，以大陸女星辛芷蕾送出的禮物最為實用、貼心。她贈送團隊夥伴春節往返機票，被讚「打工人福音」，暖心又解決實際問題，結果這個獎被男星陳哲遠抽到；女歌手袁一琦送出全套專業滑雪裝備，包括滑雪服、護目鏡及手套等，也被稱讚實用，收到禮物的周雨彤則是開心表示「會努力學習滑雪」。

陳哲遠送「黃金米」、程瀟送金餅，貴重且有吉祥寓意的禮物，獲網友稱讚「真大方」。此外，于文文準備的羽絨外套、白鹿送的音響，也被稱讚實用，獲得不少好評。

黑榜方面則出現不少「摳門」禮物。

其中，人氣男星張凌赫送的「真的會謝」扇子，被指是片場道具，毫無誠意。劉宇則準備了自己的簽名專輯和專輯裡的玩偶，被網友吐槽，「送給粉絲還可以，送給明星朋友太沒意義了」。

而最讓人訝異的還是男星丁禹兮，他居然送自己親手做的糖葫蘆。不少網友說，「真是頭一次見明星送這麼寒酸的禮物」。而女星玉雯送牙線，也被網友調侃「太不用心」。

春節 丁禹兮 白鹿

