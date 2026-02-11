梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

我的頻道

記者陳穎／即時報導
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

影帝梁朝偉劉嘉玲這對銀色夫妻檔，向來因為截然不同的性格被網友笑稱是「I人配E人」的最佳示範。近日兩人現身日本北海道機場的畫面再度掀起熱議，一動一靜的反差模樣，成了網路上的熱門話題。

有目擊者透露，當天梁朝偉一身黑色運動裝扮，手裡拿著眼鏡，在海關通道前卻顯得有些茫然。他沒有直視關員，反而瞇著眼、眉頭微皺望向遠方，神情帶著幾分困惑與無助。現場不僅海關人員順著他的視線看去，同行助理也伸手指引方向，畫面彷彿在替他解圍，讓人忍不住腦補他正在發出「無聲求救」。

至於早一步完成通關的劉嘉玲，則展現一貫的從容與氣場。她身穿棕色毛毛大衣、戴著亮藍色毛帽，雙手插在口袋裡，站在一旁悠閒等待。從肢體語言看來，她似乎沒有急著上前幫忙，反倒帶著幾分莞爾笑意，靜靜看著老公的「迷路時刻」，夫妻間的默契與調侃意味十足。

畫面曝光後迅速在社群平台發酵，不少網友笑說「梁先生怎麼又一臉驚恐」、「嘉玲姐完全是看戲模式開啟」，更有人形容這是「女A男O」的經典互補組合。兩人多年來性格上的反差，反而成了外界津津樂道的甜蜜亮點。

據悉，梁朝偉與劉嘉玲都是滑雪愛好者，北海道二世古幾乎成為他們的固定冬季度假地。去年底也曾被拍到與好友王菲、李嫣以及舒淇夫婦同行滑雪。這回兩人再度低調現身，身邊僅有助理隨行，外界推測應是想享受屬於兩人的雪國時光。

