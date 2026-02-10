我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣（右）與宋茜（左）主演的「星河入夢」挑戰春節檔。（取材自微博）
王鶴棣（右）與宋茜（左）主演的「星河入夢」挑戰春節檔。（取材自微博）

春節將近，春節電影的硝煙已瀰漫到戲院的售票口，在「熱辣滾燙」、「飛馳人生3」等老牌IP的夾擊中，韓延導演帶著王鶴棣宋茜主演的「星河入夢」橫空殺出，用150套造型和賽博朋克式的視覺美學，試圖在這個競爭最激烈的檔期撕開一道口子。

「星河入夢」開啟預售，並發布「夢中夢」版預告，解鎖影片的全新劇情線索。預告從太空船爆炸的緊急危機切入，彪哥（王鶴棣飾）與思蒙（宋茜飾）被迫穿入他人夢境，開啟一場追查幕後推手的刺激冒險。

當王鶴棣頂著藍髮、穿著賽博工裝舉起雷射槍，宋茜畫著Y2K煙熏妝在星際背景裡轉身──「星河入夢」的海報一釋出就炸穿社交平台。這組由CINITY、中國巨幕、4DX三大製式打造的視覺炸彈，完美詮釋導演韓延的「極繁美學」，兩位主演的特務與太空衣雙造型更是精準踩中Z世代審美點。這部被業界稱為「年輕人特供爽片」的奇幻動作片，能不能成為拯救春節檔票房的黑馬，備受關注。

片方透露，王鶴棣飾演的「良夢管理員」彪哥，從萌系工裝到硬核機甲的23套變裝；而宋茜的「艦長思蒙」則在復古港風和未來戰士之間反覆橫跳，光是那套多巴胺撞色的戰鬥服，已經在小紅潮書引發熱潮。

此外，影片在動作設計上也玩出新花樣。宋茜的打戲被武術指導評價為「兼具力量感和美感」；她在片中穿著高跟鞋在摩天大樓間跑酷的戲份，實拍時吊威亞連續NG27次；王鶴棣則挑戰了大量水下動作戲，為了呈現失重感，他在泳池裡泡整整12天。這些幕後細節透過「好裝」特輯曝光後，已經讓「棣欣引力」CP粉們開始摩拳擦掌。

王鶴棣 宋茜 春節

上一則

「唐宮奇案」熱度破萬 白鹿開心曬四連拍

下一則

曝光孫藝真「招牌年菜」 玄彬甜比讚 連鄭雨盛也點頭認證

延伸閱讀

州參議員陳學理春節晚宴 與社區人士同樂

州參議員陳學理春節晚宴 與社區人士同樂
趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」

趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」
2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她

2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她
2025媒體好感度排名… 肖戰「有修養、沒架子」奪冠 亞軍是「她」

2025媒體好感度排名… 肖戰「有修養、沒架子」奪冠 亞軍是「她」

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議