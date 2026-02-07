年終獎送小車 孟子義挨酸小氣 也有人讚「神仙老闆」

孟子義代言五菱汽車。(取材自微博)

年終將近，年終獎是近來的熱門話題，娛樂圈的藝人老闆也紛紛給旗下的員工發放年終獎。近日，女星孟子義因贈送價值約7萬元（人民幣，下同，約1萬美元）的汽車，引發熱議。有人讚她送禮兼顧實用性與細節關懷，但也有人質疑，以孟子義的咖位，送7萬元的車「不夠大氣」。

孟子義為犒賞團隊年終獎，特地選購五菱繽果S車型。近日，她被拍到親赴4S店取車，除了細細檢查後車廂容量、試乘體驗，還選定員工偏好的「海鹽藍」。該款車型因車身小巧、操作便利、寵物 友善等特點，被網友評價「精準匹配女性員工需求」。孟子義也因此被讚「內娛神仙老闆」。

不過，有部分網友認為，以孟子義當前咖位，送一台7萬元的車「有點小氣，還不如現金實在」，還有人列舉白鹿贈送助理30萬的車、章若楠 送員工六位數手機，質疑孟子義「出手太保守」。

甚至有網友直指，五菱汽車為孟子義代言品牌，贈車行為是「代言人義務與福利的結合」，但粉絲反駁「選擇員工喜愛車型已顯誠意」。