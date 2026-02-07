曾執導「三體」 「太平年」總導演：捨不得看最後一集劇本…

「太平年」播出後，需要「邊看邊查」的歷史細節，引發全網熱議。(取材自微博)

作為執導過科幻劇「三體」的導演，誰能想到楊磊首次涉足歷史題材就選擇了中國歷史上最灰暗的五代十國。面對「太平年」的現象級熱度和觀眾對「歷史陌生感」的疑問，總導演楊磊近日受訪時表示，「太平年」不是歷史紀錄片，是現實主義歷史劇。

新快報報導，楊磊與「太平年」的結緣，始於編劇董哲分享的一個核心命題。「董老師跟我說，這是一個散裝的歷史，是中國歷史的最低點，但是有一群熱血的人希望把這個亂世開太平。」這個充滿張力的描述瞬間擊中了導演楊磊。

「看這個故事，我印象特別深。捨不得看最後一集，一直想著快看完了，不捨得打開最後一集劇本，我不想看完。」楊磊花了半個多月研讀劇本，這種「不捨得」的情緒，源於劇本對那個特殊時代下人性光芒的深刻捕捉。

在楊磊看來，五代十國雖然政權更叠頻繁，歷史記錄零散，但正是這種「散裝」特性，讓那些堅守理想的人物更加閃耀。「錢弘俶、趙匡胤、郭榮等這些角色懷揣著對太平的嚮往，前赴後繼。這種跨越千年的嚮往，構成了劇本最動人的情感內核。」

「太平年」播出後，其偏文言文的古韻台詞、錯綜複雜的人物關係和需要「邊看邊查」的歷史細節，引發全網熱議。

面對「如何讓觀眾對冷門歷史產生代入感」的疑問，楊磊說，「上一次回答科幻劇『三體』的問題，我說我拍的不是科幻片，是現實主義片。現在對於歷史劇『太平年』，我的回答也是一樣。」楊磊將「三體」的創作理念延續到了「太平年」中——無論題材如何，都要以現實主義態度進行考據創作。

什麽是歷史劇的現實主義態度？楊磊說：「就是我們要去考據，所有事都要考據。從浩瀚史料中篩選與主題相關的故事，還原那個時代人們應該如何說話、如何行動，以嚴謹的考據為作品提供堅實的根基。」

全劇最令楊磊動容的一幕，是四位年輕人站在汴梁城牆上迎來日出的場景：錢弘俶、孫太真、趙匡胤、郭榮剛剛經歷血戰，望著陽光下的破碎河山，他們許下願望，「希望有一天我們可以共飲太平年下一杯熱酒」，「這是我看劇本時非常激動的一幕，我覺得內心有一股暖流流淌。

楊磊希望通過「太平年」，讓觀眾看到中國歷史的風雲變幻和傳統文化的豐厚積澱，感受那些穿越時空、歷久彌堅的精神價值。