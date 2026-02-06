我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

川普害慘美觀光業？國際旅客數年減4% 逆全球成長趨勢

鄭秀文親手打理夜總會 化身狂傲女霸總業績狂飆

記者廖福生／即時報導
鄭秀文在「夜王」中扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段。（圖／華映娛樂提供）
鄭秀文在「夜王」中扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段。（圖／華映娛樂提供）

香港票房天王黃子華聯手華語天后鄭秀文合作電影「夜王」，該片由香港首部破億電影「毒舌大狀」導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。黃子華透露一直很想和鄭秀文合作，鄭秀文也表示兩人很相似，一開機就默契十足，演來是火花四射。

「夜王」6日公布電影正式預告，可以見到當年香港夜總會，美麗性感的小姐一字排開，各有手段，見到夜總會文化，當夜場小姐要有特點，才能被客人記住，而鄭秀文更是霸氣十足的說：「天下男人皆可殺！」

鄭秀文在「夜王」中扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段，也是她出道以來首次嘗試的角色類型。導演吳煒倫表示在他眼中鄭秀文演什麼角色都會受到歡眾喜愛，「不只是她的演技好，她更擁有一份獨特的魅力。」

導演也讚美鄭秀文的詮飾層次十足，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨，Sammi姊就用這種魅力去詮釋夜總會裡的V姊，無人能及。」鄭秀文透露角色不是只有插著腰兇人，「還是有安排一些片段去詮釋她生活中面對旗下小姐或是愛人的狀態。」

至於首次和鄭秀文合作，黃子華表示一直很想和她有正式的合作，「所以這回可說是願望成真了。」鄭秀文則是回憶兩人之前曾共同演出電影「失戀急讓」，但當時沒有對手戲，「這次是真正私下認識他，我和他對工作都有那種一絲不苟的態度，演出前都為角色做了大量準備，對角色理解很深，所以我們一開機就很有默契，各自都成為片中人物時，就很有火花了。」

黃子華詮飾在歡場中討生活的夜總會管理者，是個人在江湖且重情重義之人，導演吳煒倫表示黃子華總是可以把市井之徒詮釋得很好看，「他扮演的歡哥身份卑微但內心強大，一直照顧著身邊的人，只要在乎的人受到欺負，他會幫你反擊到對方體無完膚，黃子華是我心中的不二人選。」

至於黃子華及鄭秀文在「夜王」中，在東日夜總會裡帶領了一群美麗的鶯鶯燕燕，除了觀眾熟知的王丹妮、廖子妤等人扮媽媽桑之外，劇組也花了很多時間找了許多漂亮的女演員來演出這班午夜麗人，「我們選角花了很長的時間，千挑萬選，大約是11挑1的比例來選擇，才組成了這班在『夜王』中亮相的美麗小姐群。」

電影「夜王」描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東。

黃子華與鄭秀文合作，一開機就默契十足。（圖／華映娛樂提供）
黃子華與鄭秀文合作，一開機就默契十足。（圖／華映娛樂提供）

香港 王丹 CEO

上一則

肖戰時隔6年同台王一博 微博夜掀18億閱讀量

下一則

連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議

延伸閱讀

吳敦曾促四小天王合體…林志穎緬懷：他讓我做自己

吳敦曾促四小天王合體…林志穎緬懷：他讓我做自己
就是要「難哄」導演…章若楠棄王安宇 新劇選擇合作「這位男神」

就是要「難哄」導演…章若楠棄王安宇 新劇選擇合作「這位男神」
S.H.E推手…金曲製作人袁惟仁57歲病逝 Ella聞訊痛哭

S.H.E推手…金曲製作人袁惟仁57歲病逝 Ella聞訊痛哭
陳凱琳轉型「辣媽」 大方露溝拍廣告

陳凱琳轉型「辣媽」 大方露溝拍廣告

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留