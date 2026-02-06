白鹿性感紅裙露半球 紅毯簽名寫下新劇角色名

白鹿罕見露出深邃事業線。(取材自微博)

「微博 之夜」上，大陸女星白鹿 以一襲復古火辣紅裙驚艷亮相，禮服胸口挖出大洞，露出深邃事業線，罕見的性感扮相立刻登上熱搜。據悉，這身禮服與她當晚開播新劇「唐宮奇案」中角色的紅衣形象，形成了巧妙呼應。

白鹿的紅裙以露肩、胸前挖洞及高開衩設計，完美展現了白鹿的肩頸線條與纖細美腿，被譽為「暗夜綻放的紅玫瑰」、「搖曳生姿的紅玫瑰」。

有趣的是，她在紅毯簽名時未寫本名，而是寫下角色名「李佩儀」，並附加愛心符號，同時手持印有「唐宮奇案」字樣的折扇作為道具，巧妙綁定角色身分。離場前並多次向觀眾送出飛吻，回應粉絲應援請求。

當晚，白鹿與劉宇寧 共同獲得「年度受歡迎演員」榮譽。登台領獎時，她俏皮喊話劉宇寧「又見面了，內娛同桌」，延續二人自2025年微博視界大會建立的「領獎同桌」梗。

發表得獎感言時，白鹿將重點放在宣傳新劇，「我的新劇今日首播，準備了充足物料與大家一同追劇」，強調角色李佩儀「徒手握刃拚真相」的孤勇特質。並稱，「紅裙是為新春討彩頭，但李佩儀的紅是血性與韌勁」。

領完獎走下舞台時，劉宇寧主動接過白鹿的獎盃及鮮花，方便她提裙襬下台，貼心舉動獲讚「非表演式紳士」。