我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勳撞衫 將YSL穿成「工服三兄弟」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
魏大勛的造型突顯清爽穩重感。(取材自微博)
魏大勛的造型突顯清爽穩重感。(取材自微博)

微博之夜」上，明星們盛裝出席，不料，卻發生3位男星「撞衫」尷尬場面。歌手汪蘇瀧、一線男星陳哲遠及魏大勛不約而同穿著法國品牌YSL同系列西裝，引爆全網熱議。3人雖憑藉不同氣質化解尷尬，但還是被網友戲稱「工服三兄弟」。

當晚，汪蘇瀧與陳哲遠身穿完全相同的YSL 2026春夏系列新裝，包括深V領絲質襯衫、黑色西裝外套，連眼鏡都是同款細框；魏大勛則是穿了同系列米白色西裝。

雖是同款西裝，但氣質迥異的3人穿出各自不同味道。陳哲遠的「冷冽貴公子」形象，被讚「吸血鬼男爵」；汪蘇瀧呈現「文藝教導主任」的幽默感；魏大勛突顯清爽穩重，被稱為「撞衫聰明玩家」。

汪蘇瀧呈現「文藝教導主任」的幽默感。(取材自微博)
汪蘇瀧呈現「文藝教導主任」的幽默感。(取材自微博)
陳哲遠散發「冷冽貴公子」氣質。(取材自微博)
陳哲遠散發「冷冽貴公子」氣質。(取材自微博)

但撞衫還是引來不少網友調侃，有人笑稱，「YSL批發式借衣」、「微博之夜大驚喜」、「誰醜誰尷尬了」、「工服三兄弟」，但也有部分觀點認為，此舉實為品牌推廣策略，「多人穿戴可快速提升單品熱度」。

無獨有偶，兩大男神張凌赫、宋威龍也因為同穿Gucci深V絲絨西裝引發「撞衫」熱議。其實，兩人穿的是同品牌、高度相似的款式，僅在顏色和配件細節上有所區分。

張凌赫的「清冷蛇蠍感」，被評為「行走的荷爾蒙」；宋威龍的復古痞帥，被稱為「午夜派對歸來的貴公子」，但五官同樣帥氣的兩人，被網友封為「內娛濃顏雙子塔」、「濃顏系天花板」。

微博

上一則

妮可基嫚考慮將帶2女兒回澳洲生活 前夫遠距探視恐崩潰

下一則

麥可傑克森新紀錄片曝未公開錄音「吐露內心祕密」提及兒童

延伸閱讀

微博之夜成撞衫之夜…汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勳被笑「工服三兄弟」

微博之夜成撞衫之夜…汪蘇瀧、陳哲遠、魏大勳被笑「工服三兄弟」
「驕陽似我」爆火 宋威龍、趙今麥 傳二搭古裝劇

「驕陽似我」爆火 宋威龍、趙今麥 傳二搭古裝劇
2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她

2025媒體好感度 肖戰「有修養沒架子」奪冠 亞軍是她
「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留