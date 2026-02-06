我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新春年味活動 花車遊行、舞龍舞獅…還能體驗包餃子、剪紙

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官：美方有意「掛鉤」處理

演活「太平年」中「食人將軍」…賈宏偉從「C羅」身上借靈感

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賈宏偉飾演張彥澤以「食人將軍」形象登場。(取材自微博)
賈宏偉飾演張彥澤以「食人將軍」形象登場。(取材自微博)

耗資3.5億人民幣（約5035萬美元），由白宇、周雨彤、朱亞文等人主演歷史正劇「太平年」正在熱播，但開篇就赤裸呈現五代十國「人吃人」的極端情節。劇中，賈宏偉飾演張彥澤正是以「食人將軍」形象登場。

新京報報導，接到「太平年」劇本時，賈宏偉的第一反應是「不敢信」。「第一場戲就是殺子、吃人，我心想，這怎麼可能？虎毒還不食子」。帶著懷疑，他開始查閱史料，卻驚訝地發現，歷史上確有其事，但「我信了，觀眾能信嗎？」

就在開機前的敦煌旱峽，他獨自登上千年古道的高點，面對空曠山谷，大聲喊出了劇本中那句標志性台詞，「涇原軍上萬兒郎皆是我的骨肉」，當自己的聲音被山谷回蕩，再傳回耳中時，一種奇異的感應發生了。「那一刻，我覺得是張彥澤在回應我」。

賈宏偉回憶道，「我完全相信了。我相信了，再演，就簡單了」。

這種「感應」的瞬間，是演員與角色宿命般的邂逅，可遇不可求。它為之後所有細節的構建，提供了堅不可摧的心理基石。

信念有了，但如何讓觀眾通過視聽「看見」一個活生生的張彥澤？賈宏偉做了一系列的功課。他觀看殺人犯的採訪視頻，捕捉他們講述罪行時輕描淡寫的表情。

他也將目光投向了競技體育的巔峰，「你看C羅罰任意球前盯著門將的眼神，你看喬丹贏得比賽時看向對手的目光。那是一種『踢出去的不是球，是導彈』的殺氣」。

賈宏偉還借鑑了「動物世界」中的草原之王獅子。他將殺人犯的漠然、頂級運動員的必勝殺氣，以及動物世界裡獅子的平靜威嚴，糅合澆築成了張彥澤那張「幾乎沒有表情」的臉。

「太平年」播出後，「張彥澤」成了賈宏偉新的代表符號。

「我沒覺得自己有什麽厚積薄發。演員很普通，角色才偉大，我沾了張彥澤的光」。賈宏偉說，「走到現在，唯有感恩，繼續努力」。

喬丹 C羅

上一則

打破偶像形象…時代少年團的他變身少年將軍 武力值連袁和平都叫好

下一則

微博之夜出圈名場面…高葉、李乃文台下吃餅乾 被笑「真餓了」

延伸閱讀

2月5日星座運勢 水瓶充滿活力 獅子當心破財

2月5日星座運勢 水瓶充滿活力 獅子當心破財
難撐歷史正劇「太平年」？ 周雨彤被酸現代人穿古裝

難撐歷史正劇「太平年」？ 周雨彤被酸現代人穿古裝
像現代人穿古裝？ 周雨彤演歷史劇「太平年」 網喊「太出戲」

像現代人穿古裝？ 周雨彤演歷史劇「太平年」 網喊「太出戲」
「太平年」開篇就「人吃人」 網嚇壞：比恐怖片窒息

「太平年」開篇就「人吃人」 網嚇壞：比恐怖片窒息

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留