連續5年主持央視春晚…體育主持馬凡舒的華麗轉身 引發熱議

美女主播馬凡舒連續五年主持央視春晚。(取材自微博)

2026年央視春晚主持人陣容日前正式官宣，前「天下足球」美女主播馬凡舒將連續五年主持央視春晚，她用了10年時間從體育頻道跨界至央視舞台的成長軌跡，引發廣泛熱議。

自2022年虎年春晚首次擔任主持人以來，馬凡舒連續五年擔綱央視春晚北京主會場主持陣容。 2026年，她將與任魯豫、撒貝南、尼格買提、龍洋及新人劉心悅共同主持主會場。

馬凡舒早期是央視體育頻道「天下足球」主持人，以專業體育解說累積口碑。 2023年至2024年間調入綜藝頻道後，迅速適應大型晚會節奏，連續主持春晚、國慶晚會等，被業界視為「跨界轉型成功樣本」。

據悉，馬凡舒當年首次接到春晚導演電話時，一度誤以為是外送的趣聞，也成為大眾津津樂道的話題。

其實，馬凡舒早在2014年馬年、還在讀大二時就已登上過央視春晚舞台。當年春晚開場歌曲「想你的365天」中，馬凡舒以中國傳媒大學合唱團身分參與演出。誰也沒想到，12年後的馬年，她會成為春晚主持人，這場從「青澀學生」到「舞台中流砥柱」的蛻變，被網友評論「十二年一輪迴，從背景板到C位」。

據公開資料顯示，33歲的馬凡舒出生於黑龍江省哈爾濱市，是一個道地的東北姑娘。她擁有170公分身高和美麗大氣的顏值，曾參加過選美大賽並獲得第四名。2012年，她以黑龍江省第一名、全國第九名的優異成績考入中國傳媒大學播音與主持藝術專業。