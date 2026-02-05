妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

謝娜4日在直播中承諾，將於2027年舉辦個人首場演唱會。（取材自微博）

大陸女星謝娜4日在直播中承諾，將於2027年舉辦個人首場演唱會；她幽默表示，如果首場反響熱烈會考 慮加場，還俏皮列舉「菠蘿菠蘿蜜」、「娜寫年華」等經典曲目，稱「我那些歌也要拿出來見見人」。消息一出，瞬間在社群平台引發兩極化的熱議。

綜合網易、中華網報導，謝娜說明年開演唱會夢想照進現。謝娜在直播中表示，這並非一時興起，而是「蓄謀已久的奔赴」，不僅承諾「明年一定唱」，還為自己的經典曲目「菠蘿菠蘿蜜」、「娜寫年華」等打廣告，稱這些老歌「也要拿出來見見人」。

消息一出瞬間點燃全網，無數粉絲湧入留言區狂歡，大批粉絲催促她「不要畫餅，趕緊落地」；直播中她即興清唱、與粉絲親密互動的片段，也被讚「治癒感拉滿」，部分粉絲甚至期待她能重現「我變了」等更多經典。

其實早在2025年12月19日，謝娜便以「乘風創始人」身分在社交平台發文，寫下「夢一個明年個人演唱會」，並配文激勵自己「正是闖的年紀」。從「夢一個」到正式官宣，短短一個多月，夢想照進現實的路徑已然清晰。

謝娜此次跨界挑戰專業演唱會，最堅實的後盾無疑是丈夫張杰，粉絲們已經開始熱烈推測，張杰、何炅等摯友極有可能以特別嘉賓身分現身。

不過也有不少網友對她的「歌手」身分提出疑問，調侃她的核心曲目：「唱什麼？『菠蘿菠蘿蜜』循環兩小時嗎？」更有人犀利評論：「演唱會現在門檻這麼低了」、「這年頭是個明星就能開演唱會圈錢了」。