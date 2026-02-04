趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」

趙露思為了申請在夜市擺攤，必須先做體檢。（取材自微博）

中國女星趙露思 近日被目擊到在海南夜市擺攤，引發網友熱議。2日她分享了擺攤Vlog，完整紀錄從申請到實際開攤的過程，透露為了申請合法經營、確保食品安全，必須先取得食品從業人員必備的「健康證」，因此特地前往醫院進行體檢。

噓！星聞報導，趙露思近日前往三亞醫院報到，進行抽血、內科看診、X光、視力等檢查。她坦言，因為前一晚才剛結束在澳門擔任王鶴棣 演唱會嘉賓的工作熬夜，過程中一度相當緊張，擔心檢查不過關，「如果不健康，從這一刻就卡死了。」其中最讓她印象深刻的，是糞便檢查環節，聽到護理師說明採檢方式時當場傻眼，事後更笑稱「沒拍過這麼大尺度的東西」、「拍電視劇都沒有這麼大的尺度」，讓網友笑翻。

完成所有檢查後，趙露思順利取得健康證，也如願在夜市擺攤，販售家鄉四川成都小吃「蛋烘糕」。她身穿簡單休閒服，親切招呼客人，毫無明星架子，遇到認出她的民眾也大方合照。她在影片中分享心情，表示擺攤讓她感受到濃厚的生活氣息與煙火味，「很舒適，也很渴望成為其中一員。」

值得一提的是，趙露思去年曾因合約糾紛遭前東家冷凍，當時一度笑說不排除去開小麵館，如今雖已簽入新公司，仍悄悄實現擺攤心願。她以「心念落地 擺攤小分隊成立」為影片下註解。