我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思為了申請在夜市擺攤，必須先做體檢。（取材自微博）
趙露思為了申請在夜市擺攤，必須先做體檢。（取材自微博）

中國女星趙露思近日被目擊到在海南夜市擺攤，引發網友熱議。2日她分享了擺攤Vlog，完整紀錄從申請到實際開攤的過程，透露為了申請合法經營、確保食品安全，必須先取得食品從業人員必備的「健康證」，因此特地前往醫院進行體檢。

噓！星聞報導，趙露思近日前往三亞醫院報到，進行抽血、內科看診、X光、視力等檢查。她坦言，因為前一晚才剛結束在澳門擔任王鶴棣演唱會嘉賓的工作熬夜，過程中一度相當緊張，擔心檢查不過關，「如果不健康，從這一刻就卡死了。」其中最讓她印象深刻的，是糞便檢查環節，聽到護理師說明採檢方式時當場傻眼，事後更笑稱「沒拍過這麼大尺度的東西」、「拍電視劇都沒有這麼大的尺度」，讓網友笑翻。

完成所有檢查後，趙露思順利取得健康證，也如願在夜市擺攤，販售家鄉四川成都小吃「蛋烘糕」。她身穿簡單休閒服，親切招呼客人，毫無明星架子，遇到認出她的民眾也大方合照。她在影片中分享心情，表示擺攤讓她感受到濃厚的生活氣息與煙火味，「很舒適，也很渴望成為其中一員。」

值得一提的是，趙露思去年曾因合約糾紛遭前東家冷凍，當時一度笑說不排除去開小麵館，如今雖已簽入新公司，仍悄悄實現擺攤心願。她以「心念落地 擺攤小分隊成立」為影片下註解。

趙露思 王鶴棣

上一則

金宣虎陷稅務爭議 廣告商切割 待播新劇恐卡關

下一則

章若楠新戲全是為了這男人 搭配李現拚復刻「難哄」熱度

延伸閱讀

趙露思獲頂咖待遇 巴黎高訂禮服發表3天後直送上身

趙露思獲頂咖待遇 巴黎高訂禮服發表3天後直送上身
趙露思衝頂流一姐寶座 巴黎高訂72小時直送 解鎖「全球首穿」成就

趙露思衝頂流一姐寶座 巴黎高訂72小時直送 解鎖「全球首穿」成就
趙露思夜市擺攤 親手做蛋烘糕：海南旅遊順便記錄生活

趙露思夜市擺攤 親手做蛋烘糕：海南旅遊順便記錄生活
切割「舊愛」？王鶴棣貼身趙露思熱舞 「棣欣引力」CP粉心碎

切割「舊愛」？王鶴棣貼身趙露思熱舞 「棣欣引力」CP粉心碎

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗