演唱會也有KPI？陳奕迅、張學友獲獎金遭網砲轟

娛樂新聞組／綜合報導
歌手辦演唱會還有獎金可領？海南省旅遊和文化廣電體育廳近日通報，陳奕迅和張學友在海口舉辦演唱會，因售票人數和票房規模達標，各自獲得100萬（人民幣，下同，約14萬美元）、50萬獎勵。此舉引發民眾對政府資金支持商業演出的合規性、合理性的廣泛爭議，相關話題登上熱搜。

在海口，「陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會」售票3.88萬人次、收入6747.72萬元，期間帶動海口酒店預訂量環比增長200%，機票搜尋量激增150%；「張學友60+巡迴演唱會」售票2.29萬人次、收入4303.45萬元，帶動周邊商圈夜間消費額增長30%。

兩人的號召力驗證了「一場演出帶火一座城」的消費動能，因此在達標的情況下分別獲得100萬和50萬獎勵。據悉，獎金發放對象為演唱會主辦單位，旨在鼓勵引進優質演出資源，非直接給予藝人個人。

不過，有網友質疑，明星及主辦單位「本已富裕」，吐槽此舉是「劫貧濟富」、「憑名氣發錢」。還有人說，高票房演出本已獲利，無需財政補貼，建議改為觀眾消費券更普惠。

陳奕迅世界巡演自2022年啟動以來，已走過全球多個城市，他以深刻的主題、震撼的視聽效果和精心編排的曲目引發強烈反響，可說是場場爆滿。

張學友「60+巡迴演唱會」則歷時2年7個月，1月24日在香港紅磡體育館圓滿落幕，創下324場個人巡演新紀錄。他曾表示，舉辦巡演是為打破年齡焦慮，「我不相信60+是應該停下的數字，想證明給自己看我是可以的」。

