王一博春晚彩排轟動全網 「像孫悟空出山」

娛樂新聞組／綜合報導
王一博去年一整年專注在攀岩、賽車等極限運動。(取材自微博)
王一博去年一整年專注在攀岩、賽車等極限運動。(取材自微博)

中國人氣男星王一博，去年一整年幾乎鮮少曝光，只專注在攀岩、賽車等極限運動。近日，他現身央視馬年春晚第三次聯排以及微博之夜壓軸官宣，回歸娛樂圈「開始營業」的舉動引發全網關注，相關話題接連登上熱搜，甚至有網友打趣說，「王一博像孫悟空一樣出山了」。

近日，王一博現身央視馬年春晚第三次聯排，僅憑藉一張模糊到看不清正臉的路透照便衝上熱搜榜首。彩排現場還一度因為圍觀人群過多，節目組不得不臨時清場，連工作人員都透露，「他一出現，其他導演都沒心思工作了」。

2025年春晚舞台上，王一博搭檔蕭敬騰合唱「我可以」，播放量破億，成為年度現象級經典。央視主持人採訪時誇他「可以跳、可以唱、可以演」，王一博靦腆回應「盡量做到都可以」。網傳馬年春晚他或將與郭富城合作唱跳。

除了央視春晚，王一博也將亮相微博之夜。

王一博以「懸吊冰壁、手持冰鎬」的攀岩者形象亮相。弱化五官、強化動態標籤的設計，被網友秒認出並登上熱搜，話題單日閱讀量激增超過1億。據悉，此靈感源自於其紀錄片「探索新境」中的北美攀冰挑戰。

其實，在演藝圈中，多數藝人走紅後會沉迷掌聲，身為頂流的王一博紅了之後卻奉行「安靜」生活哲學，他曾說，「外界的聲音愈大，內心的聲音愈安靜」。他的態度一度被粉絲評為「缺乏事業心」。但也有另一派人認為，他是重構事業邏輯，從「流量競爭」轉向「質感沉澱」。

