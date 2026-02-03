「尚公主」才殺青 孟子義、李昀銳傳將「四搭」 網：公費戀愛

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
李昀鋭(左)與孟子義有望「四搭」。(取材自微博)
中國演員李昀鋭與孟子義三搭主演的古裝新劇「尚公主」近日才殺青，沒想到立即傳出兩人將四搭演出都會題材的「等風熱吻你」，該消息在網上引發廣泛討論，不少網友直言，「根本是公費談戀愛」。

網傳兩人四搭的現代劇「等風熱吻你」，改編自「唧唧的貓」同名小說。孟子義將飾演明艷張揚的頂流女星「付雪梨」，李昀銳則飾演極端敏感的法醫「許星純」，劇情聚焦校園初戀破鏡重圓後的情感博弈。

據悉，這是李昀鋭與孟子義繼「西出玉門」、「九重紫」、「尚公主」後的四搭。粉絲看好兩人先前累積的宿命感，認為兩人現代劇適配度拉滿，尤其「女明星加上法醫」人設新穎，必能讓人耳目一新。目前，未播劇「尚公主」預約量已破146萬，證明CP經濟價值。

四搭消息穿出後，不少「昀牽孟繞」CP粉開心不已，紛紛大喊「四搭接著五搭六搭，永遠搭下去」、「期待他們倆的現偶」，還有人笑稱「根本是公費談戀愛」，但也有網友質疑，「不怕觀眾審美疲勞嗎」。

其實，孟子義日前直播時才透露「下部古偶拍完接現代劇」，沒想到同日就爆出四搭項目及進組時間，但傳言尚未獲得劇組方證實。

