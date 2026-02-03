成龍曾是「票房毒藥」？ 王晶：全靠運氣走紅

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
成龍曾經是「票房毒藥」。(取材自微博)
香港電影導演王晶近年近年積極經營社交平台，開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」等多個頻道，談論過去在香港電影圈的內幕祕辛。近日，社交平台流出一則影片，當中王晶提到曾與他傳不和的成龍，語出驚人表示，「成龍沒有運氣，多厲害都沒有」。

香港01報導，王晶在影片中提到，成龍在跟隨導演羅維時期，拍了很多電影，但還是月薪只有3000元港幣，甚至被著名作家古龍當面否定，「我寫的角色不是你這種人能演的」，導致成龍被罵哭。

當年，導演袁和平打算開拍「蛇形刁手」，並屬意成龍主演，但遭到監製吳思遠懷疑，指出成龍拍了那麼多部片都失敗了，並向袁和平推薦了他認為「比成龍好十倍」的演員金童，「最後吳思遠吵不過袁和平，妥協說算了算了。」

電影「蛇形刁手」讓成龍聲名大噪。(取材自IMDb)
沒想到「蛇形刁手」上映後火了，成龍亦聲名大噪，幾個人開心到澳門吃魚翅慶功。期間，眾人提議再拍一部，隨即決定拍「醉拳」，而這部片的票房甚至比「蛇形刁手」多三倍。王晶直直呼，「這不是運氣是什麼？」成龍亦憑這兩套作品，擺脫「票房毒藥」稱號。

這段影片引起網友熱議，紛紛表示，「大家都講運氣，但運氣也是能力的一種」、「任何人都是這樣，實力打底，運氣鋪路」、「沒有前期的耕耘，就不會有人找他」，「沒實力運氣來了也接不住」。

據報導，王晶和成龍盛傳當年合作電影「城市獵人」時，因為理念不同發生衝突，最後投資方將擔任總導演的王晶換掉，兩人因此結怨。近年，兩人關係似乎有所緩和。

