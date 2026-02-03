我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

「生命樹」胡歌用3句話安撫暴走上句還乖乖掏錢 根本職場溝通聖經

記者趙大智／即時報導
胡歌演技吸睛。(摘自微博)
胡歌楊紫新作「生命樹」登場，他劇中飾演環保烈士「多杰」，劇中他只用3句話，就成功說服廣東籍老闆丁董投資10萬元人民幣（約14395美元），讓人嘖嘖稱奇，直呼要找胡歌開班授課，也被拿來當做最佳職場溝通技巧，以及拉人投資的秘技。

劇中胡歌為推動自然保護區，主動放棄礦產勘探，導致丁董先前投入的150萬人民幣（約21萬美元）血本無歸，暴怒之際，胡歌只靠3句話就擺平，還拿到新的資金。

這3句分別是「您的恩情我們一輩子都還不上」、「沒有你就沒有我們巡山隊」、「您就像我們巡山隊的父親一樣」。果然吹鬍子瞪眼的丁董瞬間融化，還再補上新的資金，過程極為逗趣，也讓人悄悄筆記，打算拿來參考收服上司。

胡歌早在2013年就前往青海、長江源擔任志願者，因而認識中國土地，並愛上其中的人門，當他知道「多杰」角色的原型是索南達杰、札巴多杰時，心裡非常激動，也覺得是冥冥之中的鼓勵。

不過胡歌這回不算主要角色，傳出片酬約1000萬人民幣（約144萬美元），低於楊紫的1200萬（約172萬美元），而楊紫相比「國色芳華」，拍「生命樹」降到800萬人民幣（約115萬美元）。

胡歌認為能演「多杰」是他的福氣。(摘自微博)
楊紫降價演出。(摘自微博)
