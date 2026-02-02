李連杰「御用兒子」謝苗 電影獲「老爸」力挺

謝苗近年成為「網大動作天王」。(取材自微博)

「功夫皇帝」李連杰 近年活躍於社交媒體，不時拍片分享佛學及生活片段，近日李連杰拍片為「銀幕兒子」謝苗打氣，在謝苗推出主演電影「東北警察故事3」系列終於從串流發展到在大銀幕放映之時，直接加持力挺：「兒子！老爸一直挺你！」

香港01報導，謝苗近年成為「網大動作天王」，雖然曾因為作品劇情重複而被評為「網大爛片王」，但他仍然堅持挑戰身手，在9年內拍攝多達39部作品，產量驚人。謝苗參演內地動作電影之餘，年前亦到港拍電影，劉德華 曾透露最想在電影中與謝苗合作，與謝霆峰在主演的「怒火蔓延」爭相與他對打交手，並與此沙等中國演員後輩同場演出，電影雖然尚未上映，但謝苗的表現仍備受期待。

昔日作為李連杰「御用兒子」的武打童星謝苗，曾合作「洪熙官之新少林五祖」、「給爸爸的信」，轉眼已經41歲，並成為內地武打巨星。除了與李連杰合作的電影，謝苗亦曾合作周潤發 、邱淑貞及梁家輝的「賭神2」，戲分逗趣之外，亦包含不少動作元素。