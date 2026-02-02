我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

李連杰「御用兒子」謝苗 電影獲「老爸」力挺

娛樂新聞組╱綜合報導
謝苗近年成為「網大動作天王」。(取材自微博)
謝苗近年成為「網大動作天王」。(取材自微博)

「功夫皇帝」李連杰近年活躍於社交媒體，不時拍片分享佛學及生活片段，近日李連杰拍片為「銀幕兒子」謝苗打氣，在謝苗推出主演電影「東北警察故事3」系列終於從串流發展到在大銀幕放映之時，直接加持力挺：「兒子！老爸一直挺你！」

香港01報導，謝苗近年成為「網大動作天王」，雖然曾因為作品劇情重複而被評為「網大爛片王」，但他仍然堅持挑戰身手，在9年內拍攝多達39部作品，產量驚人。謝苗參演內地動作電影之餘，年前亦到港拍電影，劉德華曾透露最想在電影中與謝苗合作，與謝霆峰在主演的「怒火蔓延」爭相與他對打交手，並與此沙等中國演員後輩同場演出，電影雖然尚未上映，但謝苗的表現仍備受期待。

昔日作為李連杰「御用兒子」的武打童星謝苗，曾合作「洪熙官之新少林五祖」、「給爸爸的信」，轉眼已經41歲，並成為內地武打巨星。除了與李連杰合作的電影，謝苗亦曾合作周潤發、邱淑貞及梁家輝的「賭神2」，戲分逗趣之外，亦包含不少動作元素。

謝苗作為李連杰「御用兒子」，從小在北京修習武術，以童星出道後仍繼續在中學練武，直至2006年於首都體育學院畢業，正式以武術演員身份加入影視圈。

武打童星出道的謝苗曾和李連杰多次合作。(取材自微博)
武打童星出道的謝苗曾和李連杰多次合作。(取材自微博)

李連杰 周潤發 劉德華

上一則

戲說從頭／愈虧卻愈賺 彭昱暢「年少有為」打造職場奇蹟

下一則

具俊曄守大S墓前已一年 走不出喪妻痛「一開口就哭」

延伸閱讀

周末票房「梅蘭妮亞」開紅盤 寫紀錄片新歷史 川普力推此生必看

周末票房「梅蘭妮亞」開紅盤 寫紀錄片新歷史 川普力推此生必看
娛樂／科幻舊片2026年預言 實現了嗎

娛樂／科幻舊片2026年預言 實現了嗎
45年懸而未解「林家血案」搬上銀幕 寇世勳演到爆粗口

45年懸而未解「林家血案」搬上銀幕 寇世勳演到爆粗口
「Deep Cuts」選角引族裔爭議 新生代女星阿齊翁不演了

「Deep Cuts」選角引族裔爭議 新生代女星阿齊翁不演了

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席