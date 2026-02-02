鄭嘉穎愛妻拍「大尺度」內衣廣告…陳凱琳登「最吸金KOL」

陳凱琳近日拍攝內衣廣告，大秀完美身材。(取材自季Instagram)

TVB前花旦陳凱琳2018年與視帝鄭嘉穎結婚後，漸漸淡出演藝圈，專心在家照顧三個孩子。雖然沒有拍戲，但她成功轉型為博主，接了不少品牌代言。近日，她拍攝一組內衣廣告，展現完美身材。其實，陳凱琳坦言曾因擔心外界評價，一度害怕露肉。

陳凱琳近日在社交平台分享拍攝性感內衣廣告花絮，從畫面中可見，她身穿白色透視睡衣躺在水中央的床上，姿態唯美性感，她還配文，「有點緊張有點興奮，即將開啟一個史詩級、有點性感的項目」。

據悉，這組造型突破了她以往的尺度，引發大眾對「母親身分與自我表達邊界」的討論。不過，支持者認為她打破了母親必須保守的刻板印象，大讚她「宛如仙女下凡」。

其實，陳凱琳離巢TVB後，轉型為全職KOL，以「辣媽」形象、家庭生活內容及專業製作團隊，吸引大量母嬰、時尚、旅遊等品牌合作，年營業額傳聞高達千萬港元，單筆廣告報價逾百萬港元。

據2025年第二季Instagram廣告銷售額排名，陳凱琳力壓張敬軒、鄭秀文等藝人，登上榜首。她常與丈夫鄭嘉穎及三名子女共同出鏡，打造溫馨家庭人設，增強廣告說服力。

不過，陳凱琳多次公開表示不喜歡「最吸金KOL」稱號，強調「錢是生活道具而非身分象徵」，並以此教育孩子。