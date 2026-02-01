短劇「釣系美人」岳雨婷曝欣賞沈騰 最渴望演喜劇

短劇演員岳雨婷其實最想演喜劇。(取材自微博)

隨著2024年短劇「月滿西樓」的熱播，岳雨婷真正走進了觀眾視野，之後「攻心為上」、「薔薇花謝即歸來」等作品持續發力，讓「釣系美人」成為岳雨婷最具辨識度的個人標籤，在競爭激烈的短劇行業留下了屬於自己的鮮明印記。

新京報報導，近年來，岳雨婷始終保持著活躍的創作節奏，作品持續輸出、曝光不斷。2026年伊始，岳雨婷便有「仙劍三：生情」、「郡侯本無邪」與「夜色撩人」三部作品接連上線。

其中大熱IP「仙劍三：生情」的上線，給岳雨婷帶來了新的挑戰，出演「紫萱」一角，對她而言既是機遇，更是巨大的壓力。岳雨婷坦言，電視劇版的「仙劍三」是陪伴自己成長的作品，紫萱更是她心中無可替代的經典形象。短劇「仙劍三：生情」上線後，面對觀眾不同的評價，岳雨婷態度坦誠。

正所謂「一千個人眼中有一千個哈姆雷特」，她也真誠希望大家能帶著開放的心態去看待不同版本的詮釋。

儘管作品不斷，但在岳雨婷的演藝履歷中，還未出現一部引爆大眾討論、奠定行業地位的現象級爆款。對此，她表現得很理性，「一部劇能火，需要天時地利人和，離不開努力，也看運氣」。她並不將爆款設為必須完成的指標，而是更看重眼前能把握的事。

未來，岳雨婷想嘗試不同的角色，不想給自己設限。她在直播中常提起，自己非常欣賞演員沈騰。作為開心麻花的忠實觀眾，「夏洛特煩惱」一直是她格外喜歡的作品。「沈騰老師塑造人物時的細節、節奏和肢體表達，特別值得我們年輕演員學習」。在她看來，喜劇創作難度很高，但也正因如此，她更渴望能踏入這個領域。

原是一名編導的岳雨婷最初接觸短劇，其實只是想找份副業，可真正到了片場，尤其是拿到那些讓人上頭的「爽文」劇本時，一種前所未有的感覺擊中了她，「我非常喜歡表演時帶給我的那種爽感」。那一刻，她意識到這不再僅僅是一份簡單的兼職，而是一種內心的共鳴。拍戲讓她感到舒適、充滿激情，於是，她毫不猶豫地將表演確立為自己的主業。

回想起第一次拍攝短劇，岳雨婷坦言那是一次巨大的心理考驗，可一旦進入角色，緊張感便瞬間消散。她發現只要沉浸在人物中，表演不但不難，反而成了一種享受。

不久前上線的「夜色撩人」，是岳雨婷成立工作室後，首次以演員兼製片人身分帶來的作品。在她看來，正因為自己還年輕，才更不願設限。「未來我想嘗試的事情還有很多，我不著急，也不想被階段性的目標捆綁。一步一步走，慢慢積累就好。」她說。