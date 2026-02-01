央視馬年春晚第3次大聯排 李現紅西裝搶鏡 劉濤也來了

劉濤日前參加央視馬年春晚第三次彩排。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

央視馬年春晚日前進行了第三次帶妝帶觀眾聯排，劉宇寧 、劉濤 、李蘭迪、李昀銳、毛不易、希林娜依·高、秦嵐、李現 、歐陽娜娜、王楚然、李沁、劉浩存、蘇有朋、沙溢、周傳雄、譚維維、黃子弘凡、周深、王錚亮等演員、歌手現身聯排現場。

綜合紅星新聞、成都商報、自媒體「晨小娛」報導，流量明星與春晚老將同台爭艷，從李現的「紅西裝走秀」到劉濤的綠大衣春意，時尚比拚已提前打響；劉宇寧、白宇神祕合作，沈騰、馬麗政法小品，唐詩逸古典舞回歸，懸念與期待並存；宜賓、義烏、哈爾濱和合肥四地分會場聯動、機器人再登台，科技與傳統碰撞出新年味——這場始於彩排的流量戰爭，終將回歸除夕夜的品質較量。

據報導，劉宇寧和白宇的合作成為最大懸念點。劉宇寧在後台採訪中承認今年節目有創新設計，並與白宇有合作，但具體表演形式保密到位，引發粉絲各種猜測——唱跳、小品還是rap？

沈騰和馬麗這對黃金搭檔再次現身彩排現場。據內部人士透露，他們今年將表演政法題材小品，聚焦社會議題。網友既期待又擔心：「就怕好好的喜劇變成說教，過年圖的就是個樂呵。」

岳雲鵬的現身引發不小爭議。去年他表演時出現笑場、忘詞等失誤，甚至有觀眾當場喊話讓他別再來春晚。今年他無視爭議繼續現身彩排，表現如何有待觀察。

從路透情況看，2026年春晚在明星選擇上明顯向年輕觀眾傾斜。李現、劉宇寧、黃子弘凡等流量藝人的加盟，旨在吸引年輕觀眾回到電視機前。

同時，春晚也保留了劉濤、王錚亮等老面孔，兼顧年味和回憶。這種「老帶新」的陣容搭配，反映出春晚導演組既想維持傳統又想吸引年輕人的兩難考量。

報導指出，春晚導演組今年明顯在打安全牌與冒險牌的組合拳。劉濤、王錚亮這樣的「老將」帶來穩定輸出，而李現、劉宇寧等新生代則負責吸引眼球和話題度。