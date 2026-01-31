我的頻道

川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「完美北京行」鋪路

舒淇不藏了 深愛張學友30年 穿婚紗對唱差點暈倒 夢幻同框照出土

記者梅衍儂／即時報導
舒淇（左）22歲時追星張學友成功，開心依偎拍照。（取材自臉書）
歌神張學友「60+」世界演唱會2年多世界跑透透，上周在香港以第324場畫下句點，打趣稱自己成為失業人士。而這場神級演唱會落幕後，除了歌神本人心中頗有感觸，在演唱會串場影片中跨刀力挺的女神舒淇，也在社群上抒發27年前追星張學友的往事，也曝光了當時依偎在偶像身上的照片。

舒淇表示當了張學友30多年的粉絲，從「吻別」的心痛、「情書」的心動開始，深深著迷於張學友的歌聲，甚至年少時還曾夢見與偶像相戀，醒來後幸福感圍繞好幾天，坦言自己也曾是瘋狂歌迷。

她回憶1997年剛到香港發展，當年經紀人神秘安排驚喜，在她生日當天帶她去紅磡體育館觀賞張學友主演的音樂劇「雪狼湖」。那是她人生第一次踏進紅館，看見偶像在舞台上唱演，讓她感動不已，雖然她當時廣東話聽力一般，但被張學友精湛的情緒牽引，「對當時的我來說，真的是此生無憾。」

更令她難忘的是，演出結束後竟被帶往後台與偶像見面。舒淇形容當下震驚到恍惚，直呼那是第一次見到「活生生的真人」。張學友得知當天是她生日，特地送上玫瑰花與蘋果祝福生日快樂，讓她當場愣住，事後看到合照還笑虧自己當年造型青澀，「那是我跟偶像第一張最可愛的人生印記」。

後來舒淇持續在香港發展演藝事業，期間雖偶有合作機會，卻始終不好意思多聊，「對我來說，偶像只要遠遠觀望、默默祝福就好。」

沒想到多年後，張學友主動邀請她拍攝演唱會影片，劇情竟與她年少時的夢境巧妙呼應。她透露，當自己穿著婚紗、耳邊響起「你的名字我的姓氏」，看著張學友西裝筆挺站在對面伸出手時，內心幾乎暈眩，只能靠專業壓抑激動情緒完成拍攝。

舒淇也提到，時隔多年再度接到張學友邀約拍攝MV，對方語氣平常，但她內心早已興奮不已。提及偶像歷經2年7個多月、共324場演唱會的驚人成績，仍保持最佳狀態，甚至能劈下一字馬，她笑說：「偶像都這麼努力，我也只能跟隨他的腳步繼續努力。」

舒淇感性表示，從年少追星到如今能與偶像多次合作，彷彿夢想成真，也讓她更加珍惜一路走來的幸運與收穫。最後她幽默期待，未來某一天，或許連自己的AI機器人都能再次收到張學友的邀請，在歌聲中繼續譜寫動人篇章。

