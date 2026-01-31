肇逃要助理頂包？ 金晨道歉「還原真相」 還公布受傷照片

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
金晨就車禍事件發布長文致歉。(取材自微博)
金晨就車禍事件發布長文致歉。(取材自微博)

大陸知名女星金晨近日被爆去年3月在浙江紹興發生交通意外後涉嫌「頂包」，對此，她發布長文致歉，承認作為實際駕駛員應承擔全部責任，並在評論區發布了自己當時受傷的照片。這起舊案為何在沉寂10個月後才引爆輿論，據悉是因為狗仔與金晨團隊的「公關費」談判破裂。

綜合香港01、揚子晚報報導，通報顯示，2025年3月16日，金晨駕車在紹興柯橋區為躲避突然竄出的犬隻，失控撞向路邊警示牌及農戶圍牆，車內三人均受輕微傷。金晨因臉部傷勢嚴重，由經紀人陪同緊急就醫，留徐姓助理在現場報警，助理自稱在「情緒緊張」下擅自冒認是駕駛，警方初查未發現異常，按簡易程序處理。

金晨術後意識恢復後，要求助理撤銷保險理賠，個人全額承擔車輛維修、設施修復及農戶賠償等損失，所有賠付已於2025年4月完成。警方通報確認無騙保事實，但助理不實陳述行為涉嫌違法。

就在金晨出面道歉後，曾刪除金晨代言內容的「喜之郎果凍」悄悄恢復了與代言人金晨相關的內容；「法國嬌韻詩」則是刪除直播預告，但保留了物料。

根據網傳聊天紀錄，狗仔早就預告「90後屬馬女星」將因交通事故「塌房」。據悉，爆料原本計畫更早公開，但因雙方就「公關費」未能達成共識，金晨團隊被指態度強硬或報價過低，導致談判破裂。爆料最終推遲至1月29日公開，引發「報復性爆料」的質疑。相關話題持續延燒。

金晨公布自己受傷的血淋淋照片。(取材自微博)
金晨公布自己受傷的血淋淋照片。(取材自微博)

