王祖藍靈魂拷問「是否一樣高？」 周深自曝實際身高 妙回「一句話」

娛樂新聞組／即時報導
周深透露自己本名叫「周星星」。(取材自微博)
大陸知名歌手周深日前在香港舉辦跨年演唱會，門票一搶而空，吸引全港關注。近日，周深接受港媒採訪的節目播出，他在分享了許多「深深的」趣事，除了透露自己本名叫「周星星」外，還被身高162公分的香港藝人好友王祖藍隔空「踩場」問身高，場面相當爆笑。

極目新聞報導，周深稱雖然自己粵語程度不佳，但非常喜歡唱粵語歌、看港劇和港片，所以此次跨年演唱會特意安排了一組粵語歌曲，讓自己唱得過癮。他還說自己習慣去衛生間唱幾首超高難度的歌「開嗓」，因為浴室的殘響效果會讓自己的聲音聽起來更棒，提升自己的信心。

主持人在節目中請周深分享他與「周星星」這個名字的故事，周深先是笑著向周星馳的粉絲們道歉，隨後解釋說，自己的原始名確實叫周星星。原來，在周深湖南老家的方言中，深與星的發音相同，以至於父母早年給他辦戶口時，工作人員錯寫成了「周星星」。

最有趣的是，節目邀請到與周深私交甚好的香港喜劇達人王祖藍，擔任嘉賓向周深提問。

只見王祖藍一臉「不懷好意」地對著鏡頭說，「我有一個問題藏在心裡好久了，其實，我們是不是一樣高？」隨後便響起一串王祖藍風格的怪笑聲。

王祖藍先是自信地表示，「我是1.625公分高」，並「善解人意」地和周深說，「我覺得你可以不回答」。

面對王祖藍的無厘頭提問，周深笑到彎腰又摀臉，不假思索地以喜劇人狀態回，「您高！您實在是高！」接著大方透露，自己的身高是1.61公分，並調侃王祖藍，「王老師高我一等」。

其實，此次並非周深首次公開身高。早在2014年「中國好聲音」盲選時，他就直言，「家人身高不高，我也很矮，只有1.61公尺」，面對身高190公分的劉宇寧，他還自嘲「你走一步我得走兩步」，巧妙將短板轉化為記憶點。

香港喜劇達人王祖藍自稱1.625公分高。(取材自微博)
香港 跨年 劉宇寧

