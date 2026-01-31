「許我耀眼」導演新作… 陳飛宇、孫千「先婚後愛」 演譯純真愛情

陳飛宇(右)、孫千演譯70年代的「純真愛情」。(取材自微博)

由陳飛宇、孫千主演的70年代懷舊溫情新劇「純真年代的愛情」近日定檔，將於2月19日開播。該劇原名為「實用主義者的愛」，但被指聽起來太「利益婚姻」，新劇名突顯70年代背景下平凡人在現實夾縫中守護純粹情感的調性，不少觀眾認為新名「更具故事感」

揚子晚報報導，「純真年代的愛情」以上世紀70年代末為背景，講述製帽廠女工費霓（孫千主演）一心希望通過上大學改變命運，卻因現實壓力與救人受傷失憶的英雄方穆揚（陳飛宇飾演）走向「假結婚」。二人在共同生活中從陌生到相知，逐漸萌發真摯情感，最終彼此扶持，分別實現大學夢與畫家理想。

該劇改編自「孟中得意」小說，透過「先婚後愛」的敘事，生動勾勒特殊年代裡年輕人「務實而不失善良，浪漫而不忘拚搏」的生動面貌。

近日，由毛不易演唱的片尾主題曲「我的你」MV發布，畫面中流淌的畫面精準捕捉了年代特有的純愛氛圍，伴隨著天台上的剪影，盛開的油菜花，旋轉的光暈等場景的切換，交織出「將你寫進未來」的深情告白。

據悉，「純真年代的愛情」導演正是曾導「許我耀眼」的陳暢，他擅長情感脈絡的把控與鏡頭美學的追求，這次首度執導年代題材，令人期待不同的視覺與敘事驚喜。而陳飛宇與孫千的青澀初戀感也獲得好評，MV中，「1分鐘擁抱5次」以及「酒窩吻」等片段引發熱議，不少網友期待重現「父母愛」式雋永質感。