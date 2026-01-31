我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬利誘格陵蘭人 當地作家：金錢難買重要價值

美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「完美北京行」鋪路

佟大為新劇變渣夫…江疏影「不哭不鬧忙取證」 被讚內娛原配清醒標竿

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佟大為罕見撕碎暖男標籤，演起渣夫。(取材自微博)
佟大為罕見撕碎暖男標籤，演起渣夫。(取材自微博)

由江疏影、佟大為主演的電視劇「夜色正濃」日前開播，因江疏影飾演的趙玫在劇中冷靜取證丈夫出軌、潑水反抗職場性騷擾等「反戀愛腦教科書」行為引爆話題，開播三天在網上掀起追劇熱潮。

新快報報導，「夜色正濃」講述一群在都市中謀求生存的人，在錯綜複雜的情感中逐漸迷失又找回自我，在各種考驗下堅守初心，最終成長為人生主角的故事。

從預告中可見，以情感為角度呈現出「夜色正濃」中各個角色間的複雜關係：丈夫與妻子、上司與下屬、同事與閨密等，在職場較量和情感漩渦中，誰能全身而退，誰又將笑到最後？並透過「希望周圍所有人都覺得我活得有尊嚴」、「我比任何人都可以做得更好」等台詞，凸顯角色的情感爆發，渲染出性格迥異的職場群像。

佟大為罕見撕碎暖男標籤，飾演的李東明表面是「完美丈夫」，實則出軌下屬喬海倫（閔清子飾演），他的名台詞名台詞「沒有我你能有今天？」揭露情感操控狂。

江疏影則顛覆柔美形象，主張「我強壯才是真的強」，在撞破丈夫出軌時不哭不鬧，第一時間拍照取證，被觀眾稱為「內娛原配清醒標竿」。她在劇中素顏擠地鐵、背二手包等細節，強化角色真實感。

江疏影被觀眾稱為「內娛原配清醒標竿」。(取材自微博)
江疏影被觀眾稱為「內娛原配清醒標竿」。(取材自微博)

性騷擾 地鐵

上一則

「正宮切掉小三子宮」劇情太駭人… 辛芷蕾13秒切換4種「眼技」獲讚

下一則

舒淇不藏了 深愛張學友30年 穿婚紗對唱差點暈倒 夢幻同框照出土

延伸閱讀

只想擺爛卻愈虧愈賺…彭昱暢「年少有為」打造職場奇蹟

只想擺爛卻愈虧愈賺…彭昱暢「年少有為」打造職場奇蹟
威尼斯影后再演律師… 辛芷蕾「氣場全開」 收視果然爆了

威尼斯影后再演律師… 辛芷蕾「氣場全開」 收視果然爆了
去問愛麗絲（二四）

去問愛麗絲（二四）
結婚17年…李嘉欣和閨密慶生 老公許晉亨黏緊緊

結婚17年…李嘉欣和閨密慶生 老公許晉亨黏緊緊

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫