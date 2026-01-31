去年華表獎上說要息影？ 張譯露面「四連否認」稱停一停只是沉澱生活

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
張譯明確表態「沒有不演，沒有退圈，沒有退休，沒有息影」。(取材自微博)

去年4月間，憑藉電視劇「三大隊」在華表獎二度稱帝的張譯，在後台受訪時驚吐「需要停下來沉澱一下」，視同暫時息影的決定一度登上熱搜。近日，張譯在百花迎春晚會現場回應網傳「息影」說法，明確表態「沒有不演，沒有退圈，沒有退休，沒有息影」。

張譯在華表獎頒獎典禮後台受訪時，表示自己將休息一段時間。他說，「前幾年集中上映了一批作品，我覺得有點太密了，所以就故意讓自己停下來」，還說，獎杯是「觀眾與演員之間的契約」，「拿了這個獎，不好好去生活，不好好演戲，會對不起觀眾，對不起自己，生活也會拋棄我，所以我希望自己多沉澱一下」。

沒想到，這段話沒多數媒體解讀為「張譯要息影了」。

近日，張譯在百花迎春晚會錄製現場「四連否認」強硬闢謠退圈傳聞，他解釋先前華表獎提及的「停一停」實為沉澱生活、觀察市井百態，以汲取表演養分，未來將以新作品回饋觀眾。

晚會上，張譯與曾合作「新上門女婿」的老藝術家孫桂田重逢，孫桂田感動落淚並稱讚其謙遜敬業，張譯則暖心回應「您帶得好」，展現高情商。

此外，張譯近日也首次以黑龍江省政協委員身分出席省政協13屆4次會議。他在會議中表示，將系統性整理家鄉文旅資源，推動影視計畫在黑龍江落地，吸引劇組取景拍攝，以此促進旅遊、投資等產業連結發展。

