我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

淫魔檔案被指與俄女性關係染病 蓋茲怒批抹黑

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 極其兇殘

像現代人穿古裝？ 周雨彤演歷史劇「太平年」 網喊「太出戲」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周雨彤參演歷史正劇「太平年」，被指「像現代人穿古裝」。(取材自微博)
周雨彤參演歷史正劇「太平年」，被指「像現代人穿古裝」。(取材自微博)

耗資3.5億人民幣，由白宇、周雨彤、朱亞文等人主演歷史正劇「太平年」正在熱播，但開篇就赤裸呈現五代十國「人吃人」的極端情節，引爆爭議。不光如此，女主周雨彤的古裝扮相也遭受不少觀眾質疑，被指「像現代人穿古裝」。

劇中，周雨彤飾演的孫太真雖出身宗室，但自小於從商的母親膝下長大，因而少女時期性格天真爛漫。長大後與青梅竹馬的錢弘俶（白宇飾演）結為夫妻，陪伴這位未來的吳越國明主一同成長。

由於角色擁有較長的成長跨度，周雨彤須演繹懵懂少女到賢淑王妃的轉變。但周雨彤清冷纖細的長相被指缺乏古典韻味，尤其演繹亂世王妃時，難以傳遞厚重歷史感，與歷史正劇的氣質明顯割裂。

另外，周雨彤的台詞表現也被批評「吐字不清」，必須依賴字幕理解，且聲調現代感過強，與半文言的劇本氛圍脫節。還有人認為她未展現古裝角色應有的舉止莊重感。

其實，這不是周雨彤第一次演古裝劇。此前在「大宋少年志」中，她飾演的「趙簡」獨立果敢、胸懷大義，角色所需的英氣與智謀感與演員本人的特質很是契合，因而獲得不少好評。

還有輿論分析，周雨彤與古裝劇的違和感，源自過重的個人標籤。

近年來，周雨彤主演過「春色寄情人」、「愛情而已」、「我在他鄉挺好的」等現代劇，給人獨立、自信且具有「清醒感」的職場女性印象，詮釋古裝劇自然難甩標籤。

不過，也有觀眾為周雨彤說話，指出她為角色深入研讀史料、調整儀態細節，將孫太真從海島少女到王妃的成長演繹得層次分明，造型還原度高且符合人物發展，部分鏡頭展現出沉穩大氣的古風美感，表現不該被低估。更分析，「太平年」本身敘事節奏混亂、女性角色空間受限等問題，不應由演員單獨擔責。

上一則

NONO再出庭 遭控性侵猥褻6女...和解？他不回應

下一則

肇逃要助理頂包？ 金晨道歉「還原真相」 網傳「和狗仔談崩」才被爆料

延伸閱讀

「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」
「太平年」開篇就「人吃人」 網嚇壞：比恐怖片窒息

「太平年」開篇就「人吃人」 網嚇壞：比恐怖片窒息
歷史正劇「太平年」開篇就「人吃人」…網喊：比恐怖片更窒息

歷史正劇「太平年」開篇就「人吃人」…網喊：比恐怖片更窒息
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫
拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕