55歲吳奇隆凍齡全靠自律 一鏡到底跳Tabata千萬人索片

記者趙大智／即時報導
吳奇隆（右）和奧運金牌好手邢傲偉拍片時承認自己已步入中年。（取材自微博）
55歲吳奇隆和小17歲中國女星劉詩詩結婚11年，兒子步步快7歲。他是輔大體育系畢業，也是柔道、跆拳道好手，自今年1月起，密集與中國奧運體操金牌得主邢傲偉攜手，在「隆行天下健身小課堂」，一鏡到底拍攝高強度健身影片。

吳奇隆在各支影片中都不諱言自己已到中年，必須加強訓練，顯示凍齡其實來自於自律。為了吸睛，還頭頂黑人捲捲頭，一路跳到最後，雖然略顯氣喘吁吁，但不至於上氣不接下氣。這是他為了節目而扮的「復古迪斯可」造型，搭配經典歌曲「青蘋果樂園」改編版，連觀眾都驚嘆：「老大，你這拖把頭是哪弄來的，為了讓我們跟練也是煞費苦心了。」

吳奇隆跆拳道黑帶5段、柔道黑帶2段，曾入選國家培訓隊，但因受傷，加上要為父親還債，才放棄選手生涯，進演藝圈成為「小虎隊」。其實早在5年前，他就跟小12歲的邢傲偉挑戰空中一字馬，兩人的腿一字擺開讓人驚艷，當時有粉絲盲目討好吳奇隆，說他的一字腿比邢傲偉好看，還遭喝斥：「瞎說。」

吳奇隆教大家瘦腰臀。（取材自微博）
這回和邢傲偉同拍短片，吳奇隆強調一鏡到底零剪輯，要求一塊做4組動作，吳奇隆運動時，邢傲偉補充指導，加強短片的專業性，其中「4分鐘Tabata跟練版」因為時間短又有效果，曾被團隊提及「千萬人要的跟練版來了」，但他們不忘提醒觀眾不要隨意模仿一字馬，免得愛傷

吳奇隆近年已少拍戲，多數是以綜藝製作人和資方身分露面，近期推出2檔節目「重走八千里路雲和月」、「隆行天下之奇個隆咚鏘」，除了邢傲偉，還跟多年好兄弟張天霖同台。至於眾所關注的「小虎隊」合體，雖然從未停止討論，但暫無具體進展。

吳奇隆「今日長這樣」自拍系列。（取材自微博）
吳奇隆的爆炸頭令人驚嚇。（取材自微博）
吳奇隆 跆拳道 劉詩詩

