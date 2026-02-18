再談陳冠希「豔照門」 王晶質疑不單純

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
陳冠希曾爆出艷照門事件。(本報資料照片)
陳冠希曾爆出艷照門事件。(本報資料照片)

陳冠希2008年爆出的「豔照門」事件，約1400張私人親密照外流，不僅使張柏芝阿嬌（鍾欣潼）等女星形象受到重挫，他本人也因此宣布無限期退出幕前。外界始終認為事件源於他把電腦送修時遭維修員惡意外洩，但導演王晶近日在影片中提出了截然不同的看法。

王晶指出，要在電腦如此龐大的資料夾內精準找到這些影像，必須耗費大量時間，且必須有人事先告知路徑或位置，「如果沒人暗示，誰會知道哪個資料夾藏著什麼？」他認為，更大的可能是有人向維修人員透露了訊息，甚至不排除陳冠希本人曾在聚會上喝了酒、情緒高昂時，向朋友炫耀自己曾與哪些女星交往、拍了多少親密照，還親自展示過照片，才讓內情在朋友圈外流。

談及陳冠希本人，王晶直言過去與他合作時的印象非常好，形容他「乖巧、有禮貌」，從不遲到早退，因此豔照門爆發後，王晶起初完全不敢相信，還以為是刻意抹黑的合成圖片。直到看見好友鍾欣潼的照片，他才意識到事件的真實性，同時感到震驚不已。

雖然社會普遍接受「電腦送修導致外洩」的版本，但王晶仍提出質疑表示：「維修員怎會知道這台電腦內有敏感照片？」他推斷，陳冠希可能在某些場合向友人秀過照片或大談情史，消息在圈內越傳越廣，最終傳到電腦維修員耳中，使得對方在檢修時刻意搜尋、取出這些影像，上傳網路後引發一場無法收拾的風波。

陳冠希 張柏芝 阿嬌

