手握高分劇… 趙麗穎登扛劇女神 楊紫、楊冪緊追在後

趙麗穎被視為「高分劇保證」。(取材自微博)

隨著觀眾對戲劇品質要求提升，單靠話題與流量已難以撐起長線評價，「是否擁有多部高分作品」逐漸成為檢視演員實力的重要指標。據搜狐娛樂整理出「手握最多高分劇」的人氣女星TOP10榜單顯示，85花與90后仍占據主導地位，95花則逐步追趕，世代交替態勢逐漸浮現。

趙麗穎 高分劇保證

「扛劇女神」趙麗穎以「知否知否應是綠肥紅瘦」、「風吹半夏」、「幸福到萬家」、「與鳳行」等作品奪下榜首，被普遍視為「高分劇保證」。近年她在古裝、年代與現實題材間靈活切換，轉型成效明確。新作「小城大事」同樣走精品路線，後續評分表現備受關注。

楊幂2025年憑藉「生萬物」翻轉評價。(取材自微博)

楊冪 表演翻轉評價

亞軍楊冪早年累積「古劍奇譚」、「王昭君」等高分作品，卻一度因戲路重複、作品品質起伏受到質疑。2025年「生萬物」播出後，楊冪以更內斂的表演成功翻轉評價，證明即使身處話題中心，仍能透過作品重新站穩口碑。

楊紫近年主演作品幾乎都能引發討論。（取材自微博）

楊紫 大女主扛熱度

第三名則是楊紫，她以7部高分作品，包括「香蜜沉沉燼如霜」、「長相思」、「國色芳華」等獲得肯定，被認為是90後中少數能同時撐起熱度、播放量與評價的女星，近年主演作品幾乎都能引發討論。2026年尚有大女主經商題材「家業」待播，後續表現持續被市場看好。

劉亦菲主演「去有風的地方」豆瓣高達8.8分。(取材自微博)

劉亦菲 治癒精品路線

劉亦菲近年以「去有風的地方」、「夢華錄」、「玫瑰的故事」連續交出高分成績，奪下第四名，其中「去有風的地方」豆瓣高達8.8分，被視為近年最具代表性的治癒系劇集之一。歷經多年電影圈歷練後回歸電視圈，劉亦菲幾乎「部部精品」，品質穩定度備受肯定。

虞書欣 95花拉開差距

虞書欣以「蒼蘭訣」、「永夜星河」、「月光變奏曲」3部高分作品拿下第五名。其中「蒼蘭訣」豆瓣8.2分，在古裝偶像劇中屬於難得成績，也讓她在95花中率先拉開差距。後續推出的「永夜星河」兼顧熱度與口碑，使其穩坐新生代收視女星行列。

排名第六至第十名的女星，多數屬於「高分代表作明確，但數量尚未累積型」。李蘭迪以「你好，舊時光」、「謝謝你溫暖我」入榜，其中「你好，舊時光」以8.6分成為其代表作；劉詩詩憑經典古裝劇「步步驚心」、「風中奇緣」上榜，但近年新作聲量相對保守；周雨彤則以寫實題材「我在他鄉挺好的」、「180天重啟計劃」獲得高分肯定，被視為都市劇口碑保證。

唐嫣與李一桐同樣各有2部破7分作品。唐嫣早年以高收視偶像劇走紅，近年在「繁花」中成功翻轉觀眾印象；李一桐雖始終未大爆，但演技評價穩定，被認為是「默默累積好作品」的類型。