視帝零偶包…王浩信「踩過界II」哭到眼淚鼻涕流

娛樂新聞組／綜合報導
香港視帝王浩信名品演技再升級，在「踩過界II」中即使哭出鼻涕泡依然帥度破表。(圖／年代提供)
香港視帝王浩信名品演技再升級，在「踩過界II」中即使哭出鼻涕泡依然帥度破表。(圖／年代提供)

港劇「踩過界I」播出後話題持續延燒，理性與感性之間的極限拉扯讓劇迷欲罷不能，掀起追劇熱潮。主演王浩信近期動向頻頻，除戲劇作品備受矚目外，更宣布將舉辦個人演唱會，跨足舞台演出引發討論。

「踩過界II」視帝王浩信的演技再度成為焦點。劇中他因過度思念已逝前女友情緒潰堤，獨撐長達3分鐘的獨角戲，不僅眼淚潸然落下，哭著哭著鼻涕竟不受控制滑落，完全拋開偶像包袱，真實呈現角色的精神狀態，讓網友直呼「實在太敬業！」。

而除了在法庭上犀利攻防的英勇姿態，盲人律師的愛情世界同樣成為焦點。第一季中王浩信與李佳芯的雨中漫舞曾讓不少觀眾留下深刻印象，本次「踩過界II」注入新血，王浩信、張曦雯繼「解決師」後再度搭檔，挑戰盲人雙人舞。兩人從事前排練便展現絕佳默契，即便是高難度托舉動作也難不倒彼此。張曦雯笑稱，光是第一次排練就花了2個半小時，練到隔天全身痠痛，感謝王浩信在舞蹈上給予許多力量，才能完美呈現這場演出。

適逢出道21年，王浩信宣布將於5月舉辦個人演唱會。宣傳海報中，他身穿全黑套裝、深V剪裁搭配煙燻妝容，展現全新風格。其實他早在2005年便以歌手身分出道，曾推出個人專輯，後轉戰戲劇圈逐步累積實力，近年不僅憑「踩過界」系列兩度奪下視帝寶座，更親自為「踩過界II」獻唱主題曲，從歌手到視帝再到演唱會舞台，多元發展讓外界相當期待。

TVB當家花旦張曦雯(圖)與王浩信在劇中挑戰盲人雙人舞，展現高度默契。(圖／年代...
TVB當家花旦張曦雯(圖)與王浩信在劇中挑戰盲人雙人舞，展現高度默契。(圖／年代提供)
港劇「踩過界II」掀起追劇熱潮，主演王浩信更宣布將舉辦個人演唱會。(圖／年代提供...
港劇「踩過界II」掀起追劇熱潮，主演王浩信更宣布將舉辦個人演唱會。(圖／年代提供)

