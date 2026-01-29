視帝零偶包…王浩信「踩過界II」哭到眼淚鼻涕流

香港視帝王浩信名品演技再升級，在「踩過界II」中即使哭出鼻涕泡依然帥度破表。(圖／年代提供)

港劇「踩過界I」播出後話題持續延燒，理性與感性之間的極限拉扯讓劇迷欲罷不能，掀起追劇熱潮。主演王浩信近期動向頻頻，除戲劇作品備受矚目外，更宣布將舉辦個人演唱會，跨足舞台演出引發討論。

「踩過界II」視帝王浩信的演技再度成為焦點。劇中他因過度思念已逝前女友情緒潰堤，獨撐長達3分鐘的獨角戲，不僅眼淚潸然落下，哭著哭著鼻涕竟不受控制滑落，完全拋開偶像包袱，真實呈現角色的精神狀態，讓網友直呼「實在太敬業！」。

而除了在法庭上犀利攻防的英勇姿態，盲人律師的愛情世界同樣成為焦點。第一季中王浩信與李佳芯的雨中漫舞曾讓不少觀眾留下深刻印象，本次「踩過界II」注入新血，王浩信、張曦雯繼「解決師」後再度搭檔，挑戰盲人雙人舞。兩人從事前排練便展現絕佳默契，即便是高難度托舉動作也難不倒彼此。張曦雯笑稱，光是第一次排練就花了2個半小時，練到隔天全身痠痛，感謝王浩信在舞蹈上給予許多力量，才能完美呈現這場演出。