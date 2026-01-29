我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

看笑了…從「陳星旭胸口」聊到巴黎 周也、王玉雯上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周也(左)、王玉雯(右)被打趣「從胸口聊到巴黎」。(取材自微博)
周也(左)、王玉雯(右)被打趣「從胸口聊到巴黎」。(取材自微博)

說起去年底的騰訊視頻星光大賞，最火話題當屬周也、王玉雯在「陳星旭胸口熱聊」名場面，不少人直呼「看一次笑一次」，相關影片在各大社交平台刷屏式傳播，連日韓、東南亞及歐美網友也參與討論。近日，周也、王玉雯現身巴黎時裝周，兩人重演「嘮嗑姐妹花」，還有人打趣「從胸口聊到巴黎」。

騰訊視頻星光大賞上，陳星旭被安排坐在周也和王玉雯中間，沒想到這兩女星全程越過陳星旭身體前傾熱聊，甚至一度將手臂撐在陳星旭膝蓋上借力。陳星旭多次左右張望，試圖插話未果，表情從茫然憋笑轉為無奈，被調侃為「內娛最慘電燈泡」、「人形桌子」。

近日，周也、王玉雯不約而同來到巴黎，在看秀時，兩人貼耳私語、摀嘴偷笑，被調侃「少了人形桌子陳星旭，聊得更盡興」，還有人笑「從中國聊到法國」的升級版。據悉，兩人均獲品牌單獨邀請，分別從中國出發，並無結伴。

期間，王玉雯在微博發文，「我們兩個人中有兩個人很可愛」，周也幽默接梗，「怎麼變成兩個人去巴黎」，相關話題衝上熱搜。

其實，周也和王玉雯是北舞附中校友，相識約15年，兩人各有代表作品，卻從未合作過。不少網友因此高喊，「快讓這對好姐妹合作吧」。

周也(右)、王玉雯(左)搞笑合影。(取材自微博)
周也(右)、王玉雯(左)搞笑合影。(取材自微博)

東南亞 微博

上一則

馬伊琍離婚6年後隱婚？向太直播爆大瓜 傳前夫成白髮醉漢

下一則

三金影后這樣保身材？周迅吃碗泡麵 游泳20圈消耗

延伸閱讀

去年聖誕旺季表現平 LVMH今年買氣不妙

去年聖誕旺季表現平 LVMH今年買氣不妙
我們一家

我們一家
NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場

NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場
才締造「陳星旭胸口熱聊」名場面 周也、王玉雯「聊到巴黎」上熱搜

才締造「陳星旭胸口熱聊」名場面 周也、王玉雯「聊到巴黎」上熱搜

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦