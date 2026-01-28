我的頻道

紐約生存手冊／冰面美景藏危機 勿擅闖

為何川普突揚言提高對韓關稅又鬆口？韓外長：問題不在韓方

才締造「陳星旭胸口熱聊」名場面 周也、王玉雯「聊到巴黎」上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
周也(左)、王玉雯被打趣「從胸口聊到巴黎」。(取材自微博)
周也(左)、王玉雯被打趣「從胸口聊到巴黎」。(取材自微博)

說起去年底的騰訊視頻星光大賞，最火話題當屬周也、王玉雯在「陳星旭胸口熱聊」名場面，不少人直呼「看一次笑一次」，相關影片在各大社交平台刷屏式傳播，連日韓、東南亞及歐美網友也參與討論。近日，周也、王玉雯現身巴黎時裝周，兩人重演「嘮嗑姐妹花」，還有人打趣「從胸口聊到巴黎」。

騰訊視頻星光大賞上，陳星旭被安排坐在周也和王玉雯中間，沒想到這兩女星全程越過陳星旭身體前傾熱聊，甚至一度將手臂撐在陳星旭膝蓋上借力。陳星旭多次左右張望，試圖插話未果，表情從茫然憋笑轉為無奈，被調侃為「內娛最慘電燈泡」、「人形桌子」。

近日，周也、王玉雯不約而同來到巴黎，在看秀時，兩人貼耳私語、摀嘴偷笑，被調侃「少了人形桌子陳星旭，聊得更盡興」，還有人笑「從中國聊到法國」的升級版。據悉，兩人均獲品牌單獨邀請，分別從中國出發，並無結伴。

期間，王玉雯在微博發文，「我們兩個人中有兩個人很可愛」，周也幽默接梗，「怎麼變成兩個人去巴黎」，相關話題衝上熱搜。

其實，周也和王玉雯是北舞附中校友，相識約15年，兩人各有代表作品，卻從未合作過。不少網友因此高喊，「快讓這對好姐妹合作吧」。

周也(右)、王玉雯搞笑合影。(取材自微博)
周也(右)、王玉雯搞笑合影。(取材自微博)

東南亞 微博

