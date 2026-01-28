2025年最差電影？柳岩「金剛不壞」上映48天票房70萬人民幣…

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
由喬杉、柳岩主演的電影「金剛不壞」票房慘澹。(取材自微博)
由喬杉、柳岩主演的電影「金剛不壞」票房慘澹。(取材自微博)

由喬杉、柳岩主演的電影「金剛不壞」，去年底上映後票房慘澹，累計48天只拿下70萬（人民幣，下同），片方分帳不足30萬，可謂血本無歸，甚至連任何一個演員的片酬都支付不起，還有網友直言這應該是2025年表現最差的電影之一。

「金剛不壞」導演李偉名雖知名度不高，但演員陣容不差，包括以喜劇表演著稱的喬杉、性感女星柳岩，以及憑藉「孤注一擲」走紅的孫陽。該片定位為「犯罪喜劇」，講述金剛因車禍痛失妻女並入獄，出獄後試圖重返生活，卻意外捲入拐賣兒童案件。過程中，他與走私頭目對峙，完成了從懦弱到硬剛的轉變。期間笑料與悲情同在，笑淚齊飛。

有觀眾表示，自己本是奔著柳岩和喜劇去看的，但劇情沉悶，全程看下來無笑點，完全不像喜劇。但也有人稱，該片藉著深沉的敘事風格和喬杉突破性的正劇表演，收穫了「悲情底色濃厚」、「演技真實克制」的評價，形成「小眾高口碑」現象。

據悉，「金剛不壞」上映後票房慘澹，單日最低票房甚至低至2900元，密鑰延期後排片占比低於0.1%。截至2026年1月23日，該片上映48天，票房不到百萬，片方估恐分不到30萬。

