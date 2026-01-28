周雨彤被罵「區別待遇」 包場致謝獨漏章若楠

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
章若楠包場支持周雨彤(圖)新戲「太平年」，卻未獲本人道謝。(取材自微博)
曾搭檔吳磊、李現演過「愛情而已」、「春色寄情人」的大陸女星周雨彤，近日主演歷史新劇「太平年」，沒想到口碑仆街，有網友怪罪周雨彤「觀眾緣」太差；不過在圈內人緣不差的她，獲得吳越、林允、章若楠等藝人好友雲包場支持，沒想到周雨彤回覆道謝時，卻獨漏章若楠，遭網友罵上熱搜。

據了解，章若楠是第一個發起雲包場的藝人，隨後吳越、林允工作室同日跟進支持；沒想到周雨彤先後公開感謝吳越和林允，卻時隔多日一直未提及章若楠，遭到網友質疑「區別對待」。

有人甚至吐槽周雨彤根本就像「花少7」中的一樣，行為雖然看似沒心機，卻是算計滿滿；還有人質疑，「只有三個人，又不是300人，這樣也能漏掉」。

眼見罵聲愈來愈大，周雨彤工作室趕緊出來滅火，表示周雨彤有私下感謝章若楠，是工作室的疏忽，才未公開感謝，還強調兩人「一直是很好的朋友」。

章若楠粉絲以反諷語氣發文，「相信這麼大方的姐姐，一定會給楠兒『冬去春來』包場500座吧」，並提及「記得還錢」。周雨彤當晚直接回覆該粉絲，「會的，楠兒真的很好，謝謝您，也謝謝楠兒。希望你們我們她們一切都好」，同時另回覆章若楠個人帳號表達感謝。

其實，周雨彤與章若楠早在剛出道就熟識，周雨彤拍攝「太平年」時，章若楠還曾送上飲料探班，不少人直呼，兩人本來就是關係很好的姐妹，「趁機攪渾水的網友快散開吧」。

章若楠(圖)包場支持周雨彤新戲「太平年」，卻未獲本人道謝。(取材自微博)
